Срочно исключить из рациона: врач рассказала неизвестную правду о кофе

Я рекомендую исключить кофе на лечебных протоколах. Если есть проблемы со здоровьем, и они не решены, то его употребление может усугубить ваше состояние.

Если вы в начале пути по оздоровлению организма, употребление кофе нежелательно, независимо от имеющихся жалоб.

Кофе с подругами иногда становится ритуалом (фото: pexels.com)

Восстановление здоровья включает в себя 4 обязательных этапа:

Наведение порядка в ЖКТ. Устранение дефицитарных состояний. Соблюдения режима дня. Немедикаментозная коррекция стресса.

При любом дисбалансе в организме: желудочно-кишечный тракт, надпочечники, кожные проблемы, печень, инсулинорезистентность, я прошу пациентов отказаться от кофе и кофеина, чтобы не провоцировать:

дополнительных выбросов кортизола, что нам совсем некстати при работе с ИР и хроническим воспалением,

стимуляции инсулина,

суживания сосудов,

обезвоживания организма,

дополнительного выброса гистамина.

Когда вы пройдете все этапы оздоровления и ваше состояние улучшится, кофе можно будет вернуть в рацион, учитывая индивидуальную скорость метаболизма кофеина и его переносимость. ⠀

Стоит отказаться хоть на время (фото: pexels.com)

Что касается конкретных состояний, то кофе:

усугубляет целлюлит,

при артериальной гипертензии повышает частоту сердечных сокращений и, соответственно, само артериальное давление,

при дефицитарных состояниях будет тормозить усвоение витаминов и микроэлементов,

противопоказано при дисфункции надпочечников. А при их истощении может вызывать обратный эффект с последующим еще большим снижением работоспособности и чувством разбитости.

При любых дисбалансах важен каждый этап восстановления. И на все эти этапы кофе может оказывать негативное влияние. Имеет смысл исключить его из рациона хотя бы на первое время, есть много вариантов, чем можно кофе заменить.

Та же рекомендация относится и к вопросам: можно ли кофе беременным /кормящим, при гипотиреозе, при АИТ и тд: учитывая жалобы и исходное состояние, рекомендую на время элиминировать кофе и вводить его потом, учитывая индивидуальные особенности и обращая внимание на реакцию организма.