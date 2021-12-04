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Терміново виключити з раціону: лікар розповіла невідому правду про каву

Автор: Тетяна Турчанікова

Про користь і шкоду кави вчені і лікарі сперечаються постійно. Одні запевняють, що кава несе масу користі, інші - що тільки посилює проблеми зі здоров'ям.

Лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва у своєму Instagram розповіла невідомі факти про цей ароматний напій і порадила, кому варто виключити каву зі свого щоденного раціону.

Я рекомендую виключити каву на лікувальних протоколах. Якщо є проблеми зі здоров'ям, і вони не вирішені, то його вживання може погіршити ваш стан.

Якщо ви на початку шляху по оздоровленню організму, вживання кави небажано, незалежно від наявних скарг.

Кава з подругами іноді стає ритуалом (фото: pexels.com)

Відновлення здоров'я включає в себе 4 обов'язкових етапи:

  1. Наведення порядку в шлунково-кишковому тракті.
  2. Усунення дефіцитарних станів.
  3. Дотримання режиму дня.
  4. Немедикаментозна корекція стресу.

При будь-якому дисбалансі в організмі: шлунково-кишковий тракт, наднирники, шкірні проблеми, печінка, інсулінорезистентність, я прошу пацієнтів відмовитися від кави і кофеїну, щоб не провокувати:

  • додаткових викидів кортизолу, що нам зовсім недоречно при роботі з ІР і хронічним запаленням,
  • стимуляції інсуліну,
  • звуження судин,
  • зневоднення організму,
  • додаткового викиду гістаміну.

Коли ви пройдете всі етапи оздоровлення і ваш стан покращиться, каву можна буде повернути в раціон, враховуючи індивідуальну швидкість метаболізму кофеїну і його переносимість. ⠀

Варто відмовитися хоч на час (фото: pexels.com)

Що стосується конкретних станів, то кава:

  • посилює целюліт,
  • при артеріальній гіпертензії підвищує частоту серцевих скорочень і, відповідно, саме артеріальний тиск,
  • при дефіцитарних станах буде гальмувати засвоєння вітамінів і мікроелементів,
  • протипоказано при дисфункції надниркових залоз. А при їх виснаженні може викликати зворотний ефект з подальшим ще більшим зниженням працездатності і почуттям розбитості.

При будь-яких дисбалансах важливий кожен етап відновлення. І на всі ці етапи кава може чинити негативний вплив. Має сенс виключити його з раціону хоча б на перший час, є багато варіантів, чим можна каву замінити.

Та ж рекомендація відноситься і до питань: чи можна каву вагітним / годуючим мамам, при гіпотиреозі, при АІТ і тд: враховуючи скарги і початковий стан, рекомендую на час елімінувати кави і вводити його потім, враховуючи індивідуальні особливості і звертаючи увагу на реакцію організму.

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