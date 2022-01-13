Срочно выкинуть: нутрициолог назвала топ-8 разрекламированных продуктов, которые нельзя есть

Продукты, которые все привыкли считать полезными для здоровья, благодаря рекламе и частому упоминанию в соцсетях, не всегда оказываются такими на самом деле.

Некоторые из них не несут никакой питательной ценности, а другие могут навредить здоровью. Срочно выкинуть из холодильника!⠀

Нутрициолог Евгения Хелс в своем блоге о здоровом образе жизни в Instagram развеяла миф о топ-8 продуктах, которые многие называют полезной едой.

1. Крабовые палочки

Наверное, все знают их состав, там краба нет, а то, что мы едим – это замес из белой рыбы, крахмала, яичного белка, соли, сахара и кучи всякой химии в виде усилителя вкуса и прочей туфты. Замените в салате морепродуктами.⠀

2. Ванилин

Не имеет ничего общего с натуральной ванилью.

Синтетический ванилин может быть сделать из нефти, отходов бумажного производства, бобов тонка, каменноугольной смолы.

А натуральный стручок сейчас – большая редкость в продаже.⠀

3. Молочный улун ⠀

Это чай, который не удался по вкусу, ароматизированный и отправленный на экспорт. В Китае его не пьют. Настоящий китайский чай должен поменять свой вкус во время чаепития несколько раз.

Выкиньте его из дома, в таком чае пользы нет.⠀

4. Васаби

Настоящий – очень дорогой, для его приготовления используются 3-4 летние корневища, а также цена такого корня – более 200 евро за килограмм, поэтому то, что мы едим – это хрен с ароматизаторами и красителями.⠀

Васаби – это не васаби? (фото: pexels.com)

5. Корейская спаржа

Не имеет ничего общего со спаржей. Это пена, собранная сверху сваренного соевого молока и называется это фучжу, помним, что соя часто является генно- модифицированным продуктом, нельзя людям с АИЗ и тем, у кого проблемы с эстрогендоминированием.⠀

6. Орехи макадамия

Обрабатывается ароматизатором и вкус его совсем иной.⠀

7. Корица

На самом деле, это – кассия, настоящая цейлонская корица имеет тонкую структуру и рассыпается в руках при легком сдавливании. Кассия имеет большое количество кумарина, который накапливается в организме, может привести к головным болям и интоксикации.⠀

Настоящая корица рассыпается в руках (фото: pexels.com)

8. Пальмовое масло

Настоящее пальмовое масло может оказать даже положительное влияние на наше здоровье, но то, что мы едим в продуктах питания с полок в магазинах, – это техническое пальмовое масло, которое можно использовать только в промышленных условиях. В нем слишком большое количество глицериновых эфиров.

Это очень вредно для нашего здоровья.

Поэтому перед тем, как купить булочку, детское печенье, молочные продукты и прочие кондитерские изделия, прочитайте этикетки, а лучше вовсе пройти мимо!⠀