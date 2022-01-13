ru ua
Чт, 13 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Срочно выкинуть: нутрициолог назвала топ-8 разрекламированных продуктов, которые нельзя есть

Новина українською →
Четверг 13 января 2022 18:01
Срочно выкинуть: нутрициолог назвала топ-8 разрекламированных продуктов, которые нельзя есть Нутрициолог Евгения Хелс (фото: instagram.com/evgeniia_health)
Автор: Татьяна Турчаникова

Продукты, которые все привыкли считать полезными для здоровья, благодаря рекламе и частому упоминанию в соцсетях, не всегда оказываются такими на самом деле.

Нутрициолог Евгения Хелс в своем блоге о здоровом образе жизни в Instagram развеяла миф о топ-8 продуктах, которые многие называют полезной едой.

Некоторые из них не несут никакой питательной ценности, а другие могут навредить здоровью. Срочно выкинуть из холодильника!⠀

1. Крабовые палочки

Наверное, все знают их состав, там краба нет, а то, что мы едим – это замес из белой рыбы, крахмала, яичного белка, соли, сахара и кучи всякой химии в виде усилителя вкуса и прочей туфты. Замените в салате морепродуктами.⠀

2. Ванилин

Не имеет ничего общего с натуральной ванилью.

Синтетический ванилин может быть сделать из нефти, отходов бумажного производства, бобов тонка, каменноугольной смолы.

А натуральный стручок сейчас – большая редкость в продаже.⠀

3. Молочный улун ⠀

Это чай, который не удался по вкусу, ароматизированный и отправленный на экспорт. В Китае его не пьют. Настоящий китайский чай должен поменять свой вкус во время чаепития несколько раз.

Выкиньте его из дома, в таком чае пользы нет.⠀

4. Васаби

Настоящий – очень дорогой, для его приготовления используются 3-4 летние корневища, а также цена такого корня – более 200 евро за килограмм, поэтому то, что мы едим – это хрен с ароматизаторами и красителями.⠀

Срочно выкинуть: нутрициолог назвала топ-8 разрекламированных продуктов, которые нельзя естьВасаби – это не васаби? (фото: pexels.com)

5. Корейская спаржа

Не имеет ничего общего со спаржей. Это пена, собранная сверху сваренного соевого молока и называется это фучжу, помним, что соя часто является генно- модифицированным продуктом, нельзя людям с АИЗ и тем, у кого проблемы с эстрогендоминированием.⠀

6. Орехи макадамия

Обрабатывается ароматизатором и вкус его совсем иной.⠀

7. Корица

На самом деле, это – кассия, настоящая цейлонская корица имеет тонкую структуру и рассыпается в руках при легком сдавливании. Кассия имеет большое количество кумарина, который накапливается в организме, может привести к головным болям и интоксикации.⠀

Срочно выкинуть: нутрициолог назвала топ-8 разрекламированных продуктов, которые нельзя есть Настоящая корица рассыпается в руках (фото: pexels.com)

8. Пальмовое масло

Настоящее пальмовое масло может оказать даже положительное влияние на наше здоровье, но то, что мы едим в продуктах питания с полок в магазинах, – это техническое пальмовое масло, которое можно использовать только в промышленных условиях. В нем слишком большое количество глицериновых эфиров.

Это очень вредно для нашего здоровья.

Поэтому перед тем, как купить булочку, детское печенье, молочные продукты и прочие кондитерские изделия, прочитайте этикетки, а лучше вовсе пройти мимо!⠀

Раньше нутрициолог рассказала, как почистить организм после праздников, простой и приятный способ.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питание Здоровая еда
Україна має талант: яркие моменты
Україна має талант: яркие моменты
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Гороскоп 2022 для всех знаков Зодиака
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
STYLER
Какой крупой нельзя посевать на Старый Новый год, чтобы не принести в дом слезы
Какой крупой нельзя посевать на Старый Новый год, чтобы не принести в дом слезы