Срочно заменить: врач назвала продукт, уничтожающий витамины и минералы в организме

Всего один продукт, который привыкли употреблять в пищу буквально все, способен уничтожать витамины и минералы в организме. Этот продукт - сахар.
Если вам сложно отказаться от сахара полностью, то начните с простых шагов, посоветовала врач-эндокринолог Диляра Лебедева в своем Instagram.
1. Лишние калории. Сахар повышает инсулин, который стимулирует образование жировой ткани и отложение в:
2. Системное воспаление и оксидативный стресс. Свободные радикалы, цитокины и другие молекулы воспаления поражают ДНК и мембраны. В результате повышается риск онкологии и метаболического синдрома.
3. Гликация белков (коллаген / эластин)
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4. Истощает витамины и минералы в организме. Сахар вытесняет из рациона более питательные продукты и в то же время увеличивает потребность в питательных веществах.
5. Поддерживает рост патогенной микробиоты в кишечнике - центре иммунитета. При дисбактериозе падает иммунитет и возникают аутоиммунные заболевания.
6. Перевозбуждение головного мозга. Для мозга сахар - токсин. Сахар влияет на те же зоны мозга, что и наркотики. Сахарная зависимость - это реальное заболевание.
Сахар вызывает нейровоспаление и приводит к:
7. Вызывает кариес и пародонтоз за счет снижения рН полости рта.
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Если трудно сразу полностью отказаться от сахара, то сделайте промежуточный шаг - замените сахар на правильный сахарозаменитель. Не все сахарозаменители полезны. Перечислю, которые можно:
1. Стевия
2. Эритрол
3. Трегалоза
4. Изо-мальто-олигосахарид (ИМО) (не путать с изомальтом кондитеров)
5. Также для сладости используйте фрукты и ягоды (свежие и замороженные)
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