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Срочно заменить: врач назвала продукт, уничтожающий витамины и минералы в организме

Автор: Татьяна Турчаникова

Всего один продукт, который привыкли употреблять в пищу буквально все, способен уничтожать витамины и минералы в организме. Этот продукт - сахар.

Если вам сложно отказаться от сахара полностью, то начните с простых шагов, посоветовала врач-эндокринолог Диляра Лебедева в своем Instagram.

Как отказаться от сладостей? Просто, если знаешь, какой вред они могут нанести организму (фото: pexels.com)

Почему важно отказаться от сахара: топ-7 причин

1. Лишние калории. Сахар повышает инсулин, который стимулирует образование жировой ткани и отложение в:

  • подкожной клетчатке
  • толще мышечной ткани
  • печени (жировой гепатоз)
  • вокруг внутренних органов (сердце, кишечник, почки)
  • ...а также: холестерина и риска инфаркта
  • усвоения глюкозы и сахарный диабет
  • риска онкологических заболеваний любой локализации

2. Системное воспаление и оксидативный стресс. Свободные радикалы, цитокины и другие молекулы воспаления поражают ДНК и мембраны. В результате повышается риск онкологии и метаболического синдрома.

3. Гликация белков (коллаген / эластин)

  • отвисание овала лица
  • снижение тургора кожи
  • ранние морщины
  • брыли
  • мешки под глазами
  • целлюлит
  • кожные складки
  • провисшие ягодцы
  • проблемы с суставами
  • атеросклероз артерий
  • варикозная болезнь
  • опущение внутренних органов: почек, матки, желудка и т. д.

Простой список: нутрициолог назвала продукты для нормализации менструального цикла

4. Истощает витамины и минералы в организме. Сахар вытесняет из рациона более питательные продукты и в то же время увеличивает потребность в питательных веществах.

5. Поддерживает рост патогенной микробиоты в кишечнике - центре иммунитета. При дисбактериозе падает иммунитет и возникают аутоиммунные заболевания.

6. Перевозбуждение головного мозга. Для мозга сахар - токсин. Сахар влияет на те же зоны мозга, что и наркотики. Сахарная зависимость - это реальное заболевание.

Сахар вызывает нейровоспаление и приводит к:

  • хронической усталости
  • гипервозбудимости
  • синдрому дефицита внимания
  • депрессиям
  • нарушению памяти и мышления
  • болезни Альцгеймера
  • болезни Паркинсона

7. Вызывает кариес и пародонтоз за счет снижения рН полости рта.

Сахарная зависимость схожа с наркозависимостью (фото: pexels.com)

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Как избавиться от сахарной зависимости: чем заменить сахар

Если трудно сразу полностью отказаться от сахара, то сделайте промежуточный шаг - замените сахар на правильный сахарозаменитель. Не все сахарозаменители полезны. Перечислю, которые можно:

1. Стевия

2. Эритрол

3. Трегалоза

4. Изо-мальто-олигосахарид (ИМО) (не путать с изомальтом кондитеров)

5. Также для сладости используйте фрукты и ягоды (свежие и замороженные)

Раньше нурициолог рассказала, с чего лучше всего начинать утро, обеспечит детоксикацию организма.

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