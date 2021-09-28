Терміново замінити: лікар назвала продукт, що знищує вітаміни і мінерали в організмі

Всього один продукт, який звикли вживати в їжу буквально всі, здатний знищувати вітаміни і мінерали в організмі. Цей продукт - цукор.
Якщо вам складно відмовитися від цукру повністю, то почніть з простих кроків, порадила лікар-ендокринолог Діляра Лебедєва в своєму Instagram.
1. Зайві калорії. Цукор підвищує інсулін, який стимулює утворення жирової тканини і відкладення в:
2. Системне запалення і оксидативний стрес. Вільні радикали, цитокіни та інші молекули запалення вражають ДНК і мембрани. В результаті підвищується ризик онкології та метаболічного синдрому.
3. Глікація білків ( колаген / еластин)
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4. Виснажує вітаміни і мінерали в організмі. Цукор витісняє з раціону більш поживні продукти і в той же час збільшує потребу в поживних речовинах.
5. Підтримує зростання патогенної мікробіоти в кишечнику - центрі імунітету. При дисбактеріозі падає імунітет і виникають аутоімунні захворювання.
6. Перезбудження головного мозку. Для мозку цукор - токсин. Цукор впливає на ті ж зони мозку, що і наркотики. Цукрова залежність - це реальне захворювання.
Цукор викликає нейрозапалення і призводить до:
7. Викликає карієс і пародонтоз за рахунок зниження рН порожнини рота.
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Якщо важко відразу повністю відмовитися від цукру, то зробіть проміжний крок - замініть цукор на правильний цукрозамінник. Не всі цукрозамінники корисні. Перерахую, які можна:
1. Стевія
2. Эритрол
3. Трегалоза
4. Ізо-мальто-олігосахарид (ІМО) (не плутати з ізомальтом)
5. Також для солодощі використовуйте фрукти і ягоди (свіжі і заморожені)
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