Без срывов на сладкое и лишних кило: врач рассказала, как наладить пищевое поведение⠀

Все знают: любые острые ощущения со временем притупляются. То же самое происходит с пищей. Человек стремится получить максимум удовольствия, совмещая еду быстрого приготовления с алкоголем, большим количеством сладкого, просмотром соцсетей, телевизором.

Постоянная нагрузка на рецепторы истощает их и провоцирует пищевые срывы, рассказала в своем Instagram эндокринолог Катерина Григорьева. Количество еды приходится увеличивать, чтобы подарить себе минутную радость.

Такая стимуляция состояния счастья приводит к тому, что рецепторы, а вслед за ними и мозг, постепенно перестают реагировать на удовольствия и дозу приходится увеличивать. Это как с любой зависимостью - алкоголь, никотин…

Такое пищевое поведение приводит к опасным последствиям:

к набору веса

недовольству собой

неспособности справиться со своими желаниями

к эмоциональной нестабильности

снижению уровня дофамина

Дофамин - гормон счастья, который отвечает за мотивацию и то самое ощущение, которое приходит к нам с достижением успехов.

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Как вернуть дофамин: 7 шагов

1. Начните постепенно сокращать количество сладкого. Покупайте мини-пирожные и шоколадки вместо целого торта, кладите в рот по маленькому кусочку. Запивайте не колой, а чаем.

2. Себя нужно любить и баловать. Но если делать это в состоянии стресса и с помощью сладкого, зависимость только усилится. Есть много способов получить удовольствие, научитесь это делать без срывов на сладости.

3. Выходите за пределы комфорта, преодолевайте свои слабости: вместо телевизора и дивана прогуляйтесь в ближайший парк.

Начните со здорового завтрака (фото: pexels.com)

4. Если вы стали на путь правильного питания, не осуждайте людей, которые едят вредности. Наилучшее решение - относиться к ним без эмоций. Но на первых порах это нелегко.

5. Не обязательно переходить полностью на домашнее питание, отказывая себе в походах в кафе и рестораны. При желании и соответствующем настроении, там всегда можно найти подходящую вам еду.

6. Увеличивайте время между приемами пищи.

7. Не устраивайте себе развлечений перед сном.⠀