Приводит к преждевременному старению: врач рассказала, почему возникает дефицит железа
Показатели по уровню железа в организме очень важно знать. Есть люди, которые не сдавали анализы уже много лет. Но это неправильно: хотя бы раз в год это надо делать.
Врач-диетолог и нутрициолог Марина Сергеева в своем Instagram рассказала, что, даже если вы принимаете препараты для повышения железа, а ситуация улучшается ненадолго, то надо искать причины, по которым вы в постоянном дефиците - и где теряете железо.
Анемия = гипоксия. А гипоксия до добра не доведет. Это и ранее старение, и окислительный стресс.
Где организм теряет железо: самые распространенные причины:
- Дефициты в питании. Человек не ест продукты, содержащие железо (мясо, печень, морепродукты, орехи, гранат, фейхоа, хурму, шпинат…).
- Дефицит ферментов поджелудочной железы. Возможно вы хорошо питаетесь, но поджелудочная не справляется - и поэтому есть проблемы с усвоением.
- Дефицит белка. Помните про транспортную функцию? Знаете, что железо транспортирует белок под названием трансферрин? Проблема решаема, смотрите пункт 1, 2. То есть, мы мало едим белка и / или он у нас не усваивается.
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Иногда дело в питании, иногда - в обильных месячных (фото: pexels.com)
- Потеря железа при обильных менструациях. В причинах надо разбираться с гинекологом. Это не норма.
- Паразиты. Точнее, аскариды, которые питаются кровью. Да, да! Человек может всю жизнь бороться с анемией, а нужно просто провести хорошую противопаразитарную программу. В моей практике несколько таких случаев было.
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Конечно, есть более серьезные причины анемии, но не проверив и не исключив / проработав вышеперечисленные, паниковать не стоит.
Есть проблема? Значит, не сидим не ждем, а делаем все, чтобы ее устранить и как можно быстрее.
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