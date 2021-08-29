Приводит к преждевременному старению: врач рассказала, почему возникает дефицит железа

Показатели по уровню железа в организме очень важно знать. Есть люди, которые не сдавали анализы уже много лет. Но это неправильно: хотя бы раз в год это надо делать.

Врач-диетолог и нутрициолог Марина Сергеева в своем Instagram рассказала, что, даже если вы принимаете препараты для повышения железа, а ситуация улучшается ненадолго, то надо искать причины, по которым вы в постоянном дефиците - и где теряете железо.

Анемия = гипоксия. А гипоксия до добра не доведет. Это и ранее старение, и окислительный стресс.

Где организм теряет железо: самые распространенные причины:

Дефициты в питании. Человек не ест продукты, содержащие железо (мясо, печень, морепродукты, орехи, гранат, фейхоа, хурму, шпинат…).

Человек не ест продукты, содержащие железо (мясо, печень, морепродукты, орехи, гранат, фейхоа, хурму, шпинат…). Дефицит ферментов поджелудочной железы. Возможно вы хорошо питаетесь, но поджелудочная не справляется - и поэтому есть проблемы с усвоением.

Возможно вы хорошо питаетесь, но поджелудочная не справляется - и поэтому есть проблемы с усвоением. Дефицит белка. Помните про транспортную функцию? Знаете, что железо транспортирует белок под названием трансферрин? Проблема решаема, смотрите пункт 1, 2. То есть, мы мало едим белка и / или он у нас не усваивается.

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Иногда дело в питании, иногда - в обильных месячных (фото: pexels.com)

Потеря железа при обильных менструациях. В причинах надо разбираться с гинекологом. Это не норма.

В причинах надо разбираться с гинекологом. Это не норма. Паразиты. Точнее, аскариды, которые питаются кровью. Да, да! Человек может всю жизнь бороться с анемией, а нужно просто провести хорошую противопаразитарную программу. В моей практике несколько таких случаев было.

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Конечно, есть более серьезные причины анемии, но не проверив и не исключив / проработав вышеперечисленные, паниковать не стоит.

Есть проблема? Значит, не сидим не ждем, а делаем все, чтобы ее устранить и как можно быстрее.