Без срывов на сладкое: врач назвала, какие перекусы - самые полезные, список идей

Все не раз слышали, что перекусов в питании желательно избегать. Но есть категория людей, которым они нужны на период адаптации к новому типу питания либо по состоянию здоровья.

Какие это состояния?

- заболевания ЖКТ в стадии обострения,

- выраженная степень дисфункции надпочечников,

- желчекаменная болезнь,

- период активного роста у детей,

- или когда вы просто не в силах дотерпеть до обеда / ужина.

Хотите быть бодрыми и полными сил? Не ругать себя за кофе с шоколадкой? Врач-эндокринолог Катерина Григорьева в своем Instagram назвала идеальные перекусы, которые не вредят здоровью.