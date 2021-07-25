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Без срывов на сладкое: врач назвала, какие перекусы - самые полезные, список идей

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Воскресенье 25 июля 2021 12:07
Без срывов на сладкое: врач назвала, какие перекусы - самые полезные, список идей Катерина Григорьева (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Татьяна Турчаникова

Все не раз слышали, что перекусов в питании желательно избегать. Но есть категория людей, которым они нужны на период адаптации к новому типу питания либо по состоянию здоровья.

Какие это состояния?

- заболевания ЖКТ в стадии обострения,

- выраженная степень дисфункции надпочечников,

- желчекаменная болезнь,

- период активного роста у детей,

- или когда вы просто не в силах дотерпеть до обеда / ужина.

Хотите быть бодрыми и полными сил? Не ругать себя за кофе с шоколадкой? Врач-эндокринолог Катерина Григорьева в своем Instagram назвала идеальные перекусы, которые не вредят здоровью.

Из чего должен быть идеальный перекус

  • Из белково-жировых и жирных продуктов.

  • С добавлением овощей и корнеплодов. Клетчатка поможет продлить чувство сытости. Просто порежьте их удобными кусочками и сложите в контейнер.

  • Без углеводов.

Углеводы, особенно простые, подавляют выработку орексинов - белковых нейропептидов. Эти вещества отвечают за крепкий сон ночью и работоспособность и обучаемость днем. Если эту гармонию нарушить, вместо работы захочется спать. Булочка с соком обеспечит вам резкий подъем инсулина и глюкозы в крови, а это еще больше ослабит работу орексинов.

  • Из напитков пейте только чистую негазированную воду.
  • Ешьте в спокойной обстановке и хорошем настроении.

Даже самый идеальный перекус не сможет усвоиться в условиях повышенного кортизола без адекватной кислотности желудочного сока.

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Без срывов на сладкое: врач назвала, какие перекусы - самые полезные, список идейЧем покормить детей, если обед еще не скоро (фото: pexels.com)

Идеальный перекус, список идей

  • Костный бульон,

  • Авокадо,

  • Орехи - пекан, грецкие, миндаль, бразильский, макадамия. Еще раз напомню, что арахис - это не орех, он принадлежит к семейству бобовых.
  • Тыквенные или конопляные семечки, конопляный жмых.
  • Кокосовые чипсы и стружка.
  • Кокосовый йогурт / панакота на агаре или желатине.
  • Перепелиные яйца.
  • Маслины, оливки.
  • Слабосоленая рыба / икра.
  • 1 чайная ложка кокосового или какао-масла.

Такие перекусы не дадут скачков инсулина и помогут вам продержаться до следующего приема пищи без срывов на сладкое.

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