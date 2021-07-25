Без срывов на сладкое: врач назвала, какие перекусы - самые полезные, список идей
Все не раз слышали, что перекусов в питании желательно избегать. Но есть категория людей, которым они нужны на период адаптации к новому типу питания либо по состоянию здоровья.
Какие это состояния?
- заболевания ЖКТ в стадии обострения,
- выраженная степень дисфункции надпочечников,
- желчекаменная болезнь,
- период активного роста у детей,
- или когда вы просто не в силах дотерпеть до обеда / ужина.
Хотите быть бодрыми и полными сил? Не ругать себя за кофе с шоколадкой? Врач-эндокринолог Катерина Григорьева в своем Instagram назвала идеальные перекусы, которые не вредят здоровью.
Из чего должен быть идеальный перекус
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Из белково-жировых и жирных продуктов.
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С добавлением овощей и корнеплодов. Клетчатка поможет продлить чувство сытости. Просто порежьте их удобными кусочками и сложите в контейнер.
- Без углеводов.
Углеводы, особенно простые, подавляют выработку орексинов - белковых нейропептидов. Эти вещества отвечают за крепкий сон ночью и работоспособность и обучаемость днем. Если эту гармонию нарушить, вместо работы захочется спать. Булочка с соком обеспечит вам резкий подъем инсулина и глюкозы в крови, а это еще больше ослабит работу орексинов.
- Из напитков пейте только чистую негазированную воду.
- Ешьте в спокойной обстановке и хорошем настроении.
Даже самый идеальный перекус не сможет усвоиться в условиях повышенного кортизола без адекватной кислотности желудочного сока.
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Идеальный перекус, список идей
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Костный бульон,
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Авокадо,
- Орехи - пекан, грецкие, миндаль, бразильский, макадамия. Еще раз напомню, что арахис - это не орех, он принадлежит к семейству бобовых.
- Тыквенные или конопляные семечки, конопляный жмых.
- Кокосовые чипсы и стружка.
- Кокосовый йогурт / панакота на агаре или желатине.
- Перепелиные яйца.
- Маслины, оливки.
- Слабосоленая рыба / икра.
- 1 чайная ложка кокосового или какао-масла.
Такие перекусы не дадут скачков инсулина и помогут вам продержаться до следующего приема пищи без срывов на сладкое.
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