Без зривів на солодке: лікар назвала, які перекуси - найкорисніші, список ідей
Всі не раз чули, що перекусів в харчуванні бажано уникати. Але є категорія людей, яким вони потрібні на період адаптації до нового типу харчування або за станом здоров'я.
Які це стани?
- захворювання шлунково-кишкового тракту в стадії загострення,
- виражена ступінь дисфункції надниркових залоз,
- жовчнокам'яна хвороба,
- період активного росту у дітей,
- або коли ви просто не в силах дотерпіти до обіду / вечері.
Хочете бути бадьорими і повними сил? Не лаяти себе за каву з шоколадкою? Лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва у своєму Instagram назвала ідеальні перекушування, які не шкодять здоров'ю.
З чого повинен бути ідеальний перекус
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З білково-жирових і жирних продуктів.
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З додаванням овочів і коренеплодів. Клітковина допоможе продовжити відчуття ситості. Просто поріжте їх зручними шматочками і складіть в контейнер.
- Без вуглеводів.
Вуглеводи, особливо прості, пригнічують вироблення орексинів - білкових нейропептидів. Ці речовини відповідають за міцний сон вночі і працездатність і здатність до навчання вдень. Якщо цю гармонію порушити, замість роботи захочеться спати. Булочка з соком забезпечить вам різкий підйом інсуліну і глюкози в крові, а це ще більше послабить роботу орексинів.
- З напоїв пийте тільки чисту негазовану воду.
- Їжте в спокійній обстановці і гарному настрої.
Навіть найідеальніший перекус не зможе засвоїтися в умовах підвищеного кортизолу без адекватної кислотності шлункового соку.
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Ідеальний перекус, список ідей
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Кістковий бульйон,
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Авокадо,
- Горіхи: пекан, волоські, мигдаль, бразильський, макадамія. Ще раз нагадаю, що арахіс - це не горіх, він належить до сімейства бобових.
- Гарбузове або конопляне насіння, конопляна макуха.
- Кокосові чіпси і стружка.
- Кокосовий йогурт / панакота на агарі або желатині.
- Перепелині яйця.
- Маслини, оливки.
- Слабосолона риба / ікра.
- 1 чайна ложка кокосового або какао-масла.
Такі перекушування не дадуть стрибків інсуліну і допоможуть вам протриматися до наступного прийому їжі без зривів на солодке.
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