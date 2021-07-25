Без зривів на солодке: лікар назвала, які перекуси - найкорисніші, список ідей

Всі не раз чули, що перекусів в харчуванні бажано уникати. Але є категорія людей, яким вони потрібні на період адаптації до нового типу харчування або за станом здоров'я.

Які це стани?

- захворювання шлунково-кишкового тракту в стадії загострення,

- виражена ступінь дисфункції надниркових залоз,

- жовчнокам'яна хвороба,

- період активного росту у дітей,

- або коли ви просто не в силах дотерпіти до обіду / вечері.

Хочете бути бадьорими і повними сил? Не лаяти себе за каву з шоколадкою? Лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва у своєму Instagram назвала ідеальні перекушування, які не шкодять здоров'ю.