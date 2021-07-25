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Без зривів на солодке: лікар назвала, які перекуси - найкорисніші, список ідей

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Неділя 25 липня 2021 12:07
Без зривів на солодке: лікар назвала, які перекуси - найкорисніші, список ідей Катерина Григор'єва (фото: instagram.com/wow.so.young)
Автор: Тетяна Турчанікова

Всі не раз чули, що перекусів в харчуванні бажано уникати. Але є категорія людей, яким вони потрібні на період адаптації до нового типу харчування або за станом здоров'я.

Які це стани?

- захворювання шлунково-кишкового тракту в стадії загострення,

- виражена ступінь дисфункції надниркових залоз,

- жовчнокам'яна хвороба,

- період активного росту у дітей,

- або коли ви просто не в силах дотерпіти до обіду / вечері.

Хочете бути бадьорими і повними сил? Не лаяти себе за каву з шоколадкою? Лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва у своєму Instagram назвала ідеальні перекушування, які не шкодять здоров'ю.

З чого повинен бути ідеальний перекус

  • З білково-жирових і жирних продуктів.

  • З додаванням овочів і коренеплодів. Клітковина допоможе продовжити відчуття ситості. Просто поріжте їх зручними шматочками і складіть в контейнер.

  • Без вуглеводів.

Вуглеводи, особливо прості, пригнічують вироблення орексинів - білкових нейропептидів. Ці речовини відповідають за міцний сон вночі і працездатність і здатність до навчання вдень. Якщо цю гармонію порушити, замість роботи захочеться спати. Булочка з соком забезпечить вам різкий підйом інсуліну і глюкози в крові, а це ще більше послабить роботу орексинів.

  • З напоїв пийте тільки чисту негазовану воду.
  • Їжте в спокійній обстановці і гарному настрої.

Навіть найідеальніший перекус не зможе засвоїтися в умовах підвищеного кортизолу без адекватної кислотності шлункового соку.

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Без зривів на солодке: лікар назвала, які перекуси - найкорисніші, список ідейЧим погодувати дітей, якщо обід ще не скоро (фото: pexels.com)

Ідеальний перекус, список ідей

  • Кістковий бульйон,

  • Авокадо,

  • Горіхи: пекан, волоські, мигдаль, бразильський, макадамія. Ще раз нагадаю, що арахіс - це не горіх, він належить до сімейства бобових.
  • Гарбузове або конопляне насіння, конопляна макуха.
  • Кокосові чіпси і стружка.
  • Кокосовий йогурт / панакота на агарі або желатині.
  • Перепелині яйця.
  • Маслини, оливки.
  • Слабосолона риба / ікра.
  • 1 чайна ложка кокосового або какао-масла.

Такі перекушування не дадуть стрибків інсуліну і допоможуть вам протриматися до наступного прийому їжі без зривів на солодке.

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