Для красоты и при суставных болях: врач рассказала, как принимать коллаген

Коллаген - источник получения дополнительного белка. Он распадается на аминокислоты: пролин, глицин, аргинин, глутамин, оксипролин, оксилизин - и в уже в таком виде используется организмом.

Врач-эндокринолог Катерина Григорьева рассказала в своем Instagram, что, в зависимости от последовательности аминокислот, различают 28 типов коллагена, но применяют типы 1, 2 и 3.

Потеря коллагена с возрастом - одна из ключевых причин визуального старения кожи и потери ее эластичности. Но не надо испытывать иллюзий, что, если принимать натощак, то он сразу превратится в собственный коллаген. Чтобы это произошло, важны многие факторы: здоровый ЖКТ, чистое структурированное питание, гормональный баланс.⠀

Принимать коллаген можно с любым приемом пищи. Пить в составе зеленых коктейлей, броненапитков, помогая себе небольшой дозой бетаина.

Любое хорошо усваиваемое белковое питание будет заметно отражаться на коже.

Виды коллагена:

Животный - из крупного рогатого скота, курицы,

Морской - из рыбы, морепродуктов.

Растительного не бывает.

Гидролизированный - наиболее биодоступная форма. Бывает и животный, и рыбный.

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Ключевой момент в выборе коллагена - какая у вас кислотность для усвоения того или иного вида белка.

Чтобы обеспечить организм собственным коллагеном, недостаточно употребления мяса, важно иметь здоровый желудок, который его переварит. Если у вас дисбактериоз, СИБР, СИГР, пониженная кислотность, получить пользу от добавок коллагена будет трудно. Кроме хорошей кислотности, нужна адекватная работа поджелудочной железы, для того, чтобы расщеплять и усваивать белок.

Коллаген заметно улучшает состояние кожи, волос и ногтей (фото: pexels.com)

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В домашних условиях можно легко получить самый доступный вид коллагена - желатин. Он образуется при длительной варке костей и хрящей в виде бульона. Если у вас нет времени на готовку, ищите порошок или производство готовых бульонов.

Костный бульон (не мясной!) - отличная альтернатива покупному коллагену в порошке, принимается натощак за 20 минут до еды. Может использоваться для приготовления супов, соусов, иногда заменять прием пищи.

Также коллаген пьют вместе с ситамином С и гиалуроновой кислотой.

Также полезны холодец и хаш (армянский суп).