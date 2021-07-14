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Чем не стоит перекусывать: диетолог назвала топ-5 провальных вариантов

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Среда 14 июля 2021 08:34
Чем не стоит перекусывать: диетолог назвала топ-5 провальных вариантов Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Многие диетологи разрешают перекусы при похудении - однако они должны быть правильными, иначе все усилия могут пойти насмарку.

Диетолог-нутрициолог Мила Микитюк перечислила в Instagram самые неудачные идеи для перекуса, которые точно не пойдут на пользу.

ТОП-5 ПРОВАЛЬНЫХ ПЕРЕКУСОВ:

1. Банан

Это сахар и немного клетчатки. Съев такой перекус, вы получите резкий скачок сахара в крови и в скором времени снова проголодаетесь.

Еще хуже перекусывать яблоком. Они вырабатывают желудочный сок и только больше разжигают аппетит.

Лучше всего заменить их овощами или фруктами с низким гликемическим индексом.

2. Фастфуд

Сложно объяснить голодному организму, чем вредны те или иные продукты. Фастфуд — это быстро, вкусно и удобно. НО! В нем содержится слишком много соли, трансжиров и пищевых добавок. К тому же, такие продукты слишком калорийные.

Если нет возможности съесть что-то полезное, то хотя бы выбирайте наименее вредные продукты. В тех же заведениях уже давно стали продавать овощные салаты.

Чем не стоит перекусывать: диетолог назвала топ-5 провальных вариантов

Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Булочки, печенье, тортики и сладкие творожки

В них слишком много жиров и углеводов. А это серьезная нагрузка печень и поджелудочную. Не говоря уже о лишних килограммах. Восхитительное сочетание сахара и кремовой начинки является самой настоящей высококалорийной бомбой.

Замените такой перекус на орехи.

4. Колбасы

Колбасные изделия — это продукт глубокой промышленной переработки мяса, подразумевающий нагревание и воздействие мощных химических веществ. Практически в любой колбасе в качестве консерванта используется натрий, который не дает развиваться опасным бактериям и придает колбасному фаршу красновато-розовый цвет.

В таких продуктах содержится много соли, консервантов, усилителей вкуса, жиров и канцерогенов. Это не только плохо влияет на пищеварительную систему, но и провоцирует развитие раковых заболеваний.

5. Сухарики и чипсы

Почти все любят похрустеть сухариками или чипсами в компании или под просмотр ТВ. А многие покупают их детям.

Главный вред от них — опасные канцерогены, которые могут вызывать рак или привести к генетическим мутациям. Из более "безобидного" — огромное количество соли и трансжиров. Добавить к этому коктейлю высокую калорийность и получится настоящий яд.

Замените чипсы на овощи. Или поищите натуральные веганские альтернативы, но обязательно читайте состав!

Чем не стоит перекусывать: диетолог назвала топ-5 провальных вариантовИллюстративное фото (pexels.com)

Напомним, ранее тренер "Зважені та щасливі" Марина Боржемская дала советы, как не поправиться в отпуске.

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