Чем не стоит перекусывать: диетолог назвала топ-5 провальных вариантов
Многие диетологи разрешают перекусы при похудении - однако они должны быть правильными, иначе все усилия могут пойти насмарку.
Диетолог-нутрициолог Мила Микитюк перечислила в Instagram самые неудачные идеи для перекуса, которые точно не пойдут на пользу.
ТОП-5 ПРОВАЛЬНЫХ ПЕРЕКУСОВ:
1. Банан
Это сахар и немного клетчатки. Съев такой перекус, вы получите резкий скачок сахара в крови и в скором времени снова проголодаетесь.
Еще хуже перекусывать яблоком. Они вырабатывают желудочный сок и только больше разжигают аппетит.
Лучше всего заменить их овощами или фруктами с низким гликемическим индексом.
2. Фастфуд
Сложно объяснить голодному организму, чем вредны те или иные продукты. Фастфуд — это быстро, вкусно и удобно. НО! В нем содержится слишком много соли, трансжиров и пищевых добавок. К тому же, такие продукты слишком калорийные.
Если нет возможности съесть что-то полезное, то хотя бы выбирайте наименее вредные продукты. В тех же заведениях уже давно стали продавать овощные салаты.
Иллюстративное фото (pexels.com)
3. Булочки, печенье, тортики и сладкие творожки
В них слишком много жиров и углеводов. А это серьезная нагрузка печень и поджелудочную. Не говоря уже о лишних килограммах. Восхитительное сочетание сахара и кремовой начинки является самой настоящей высококалорийной бомбой.
Замените такой перекус на орехи.
4. Колбасы
Колбасные изделия — это продукт глубокой промышленной переработки мяса, подразумевающий нагревание и воздействие мощных химических веществ. Практически в любой колбасе в качестве консерванта используется натрий, который не дает развиваться опасным бактериям и придает колбасному фаршу красновато-розовый цвет.
В таких продуктах содержится много соли, консервантов, усилителей вкуса, жиров и канцерогенов. Это не только плохо влияет на пищеварительную систему, но и провоцирует развитие раковых заболеваний.
5. Сухарики и чипсы
Почти все любят похрустеть сухариками или чипсами в компании или под просмотр ТВ. А многие покупают их детям.
Главный вред от них — опасные канцерогены, которые могут вызывать рак или привести к генетическим мутациям. Из более "безобидного" — огромное количество соли и трансжиров. Добавить к этому коктейлю высокую калорийность и получится настоящий яд.
Замените чипсы на овощи. Или поищите натуральные веганские альтернативы, но обязательно читайте состав!
Иллюстративное фото (pexels.com)
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