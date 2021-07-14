Чим не варто перекушувати: дієтолог назвала топ-5 провальних варіантів
Багато дієтологів дозволяють перекушування при схудненні - однак вони повинні бути правильними, інакше всі зусилля можуть піти нанівець.
Дієтолог-нутриціолог Міла Микитюк перерахувала в Instagram найбільш невдалі ідеї для перекусу, які точно не підуть на користь.
ТОП-5 ПРОВАЛЬНИХ ПЕРЕКУСІВ:
1. Банан
Це цукор і трохи клітковини. З'ївши такий перекус, ви отримаєте різкий стрибок цукру в крові і незабаром знову зголоднієте.
Ще гірше перекушувати яблуком. Вони виробляють шлунковий сік і тільки більше розпалюють апетит.
Найкраще замінити їх овочами або фруктами з низьким глікемічним індексом.
2. Фастфуд
Складно пояснити голодному організму, чим шкідливі ті чи інші продукти. Фастфуд - це швидко, смачно і зручно. Але! У ньому міститься занадто багато солі, трансжирів і харчових добавок. До того ж, такі продукти занадто калорійні.
Якщо немає можливості з'їсти щось корисне, то хоча б вибирайте найменш шкідливі продукти. У тих же закладах вже давно стали продавати овочеві салати.
Ілюстративне фото (pexels.com)
3. Булочки, печиво, тортики і солодкі сирки
У них занадто багато жирів і вуглеводів. А це серйозне навантаження на печінку і підшлункову. Не кажучи вже про зайві кілограми. Чудове поєднання цукру і кремової начинки є справжнісінькою висококалорійною бомбою.
Замініть такий перекус на горіхи.
4. Ковбаса
Ковбасні вироби - це продукт глибокої промислової переробки м'яса, що має на увазі нагрівання і вплив потужних хімічних речовин. Практично в будь-якій ковбасі в якості консерванту використовується натрій, який не дає розвиватися небезпечним бактеріям і надає ковбасного фаршу червонувато-рожевий колір.
У таких продуктах міститься багато солі, консервантів, підсилювачів смаку, жирів і канцерогенів. Це не тільки погано впливає на травну систему, але і провокує розвиток ракових захворювань.
5. Сухарики і чіпси
Майже всі люблять похрумтіти сухариками або чіпсами в компанії або під перегляд ТБ. А багато хто купує їх дітям.
Головна шкода від них - небезпечні канцерогени, які можуть викликати рак або привести до генетичних мутацій. З більш "нешкідливого" - величезна кількість солі і трансжирів. Додати до цього коктейлю високу калорійність і вийде справжня отрута.
Замініть чіпси на овочі. Або пошукайте натуральні веганські альтернативи, але обов'язково читайте склад!
Ілюстративне фото (pexels.com)
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