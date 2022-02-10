Стройность без диет: эти простые шаги ведут к идеальной фигуре – нутрициолог
Вопрос: "Как снизить вес?", – один из самых запрашиваемых вопросов в поисковиках на тему питания. Оказывается, чтобы приблизить фигуру к вашей идеальной форме, первым делом нужно уделить внимание состоянию ЖКТ.
Нутрициолог Евгения Хелс в своем блоге о здоровом питании назвала семь простых шагов, выполняя которые, можно достаточно быстро скинуть лишнее.
"В современном мире уходит взаимосвязь стройность – равно красота, а на его место приходит стройность – равно здоровье, энергия. И это действительно так! Наша стройность начинается с полноценной работы ЖКТ и зависит от таких факторов", – уверена Евгения.
Евгения Хелс (фото: instagram.com/evgeniia_health)
Детоксикации организма
Детоксикация – это хорошая работа печени. Печень помогает конвертировать Т4 в свободный Т3, поддерживая метаболизм щитовидной железы и утилизирует токсины, не давая запасаться им в жировое депо.
Оптимальной работы поджелудочной железы
Поджелудочная влияет на выработку инсулина, в норме инсулин должен быть от 3 до 5 мкЕд/моль.
Оптимальной работы желчного пузыря
Для этого добавляем жиры в рацион, горечи, пьем свою норму воды в день, в качестве добавок подойдет лецитин (перед применением любых добавок стоит проконсультироваться с врачом или сертифицированным нутрициологом).
Оптимальной работы желудка
Желудок усваивает белки, без хорошего общего белка вы будете видеть отечность.
Нужно следить за показателем альбумина, его норма 35-50 г/л.
При нехватке аминокислот организм не будет лишатся жира, а будет расходовать свои белки организма.
Если в желудке сниженная кислотность, это означает, что пища перевариваться хорошо не будет. Поэтому важно тщательно пережёвывать пищу, медленно есть, чтобы успевал выделяться желудочный сок.
Красота – равно здоровье (фото: pexels.com)
Микрофлоры кишечника
В зависимости от состава микрофлоры формируются наши вкусовые предпочтения. В составе микрофлоры полных людей преобладают бактерии фирмикуты (которые любят сладенькое: сахар и жир), а у стройных – бактерии бактероиды (которые любят белок и умеют получать энергию из него).
Поэтому, чем бОльшее количество клетчатки (овощей и зелени) мы едим, тем больший состав полезной микрофлоры мы взращиваем. В неделю необходимо съедать более 32 разных источников клетчатки.
Повышенная кишечная проницаемость
Она ведет к воспалению и окислительному стрессу, которые не дадут вам оставаться стройными.
Наших пищевых привычек
Прием пищи должен быть отдельным ритуалом с выделенным временем, красивой сервировкой и яркими красками в тарелке. Чтобы вы хотели это съесть, а пищеварение было готово это переварить.
Эти простые правила улучшат пищеварение и помогут обрести стройность без диет и сложностей.
Раньше нутрициолог назвала доступное мощное антиэйдж-средство.