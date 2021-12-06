Суп с гречневым молоком: телекулинар дал рецепт первого блюда, которым вы точно удивите гостей

Кто-то отказывается от мяса по этическим соображениям. Кто-то - из-за медицинских показаний. А кто-то соблюдает Рождественский пост, который начался на днях.

Если вы в числе тех, кто ест постные блюда, предлагаем приготовить картофельный суп с гречневым молоком по рецепту Александра Громлюка - участника шоу "Адская кухня" на "Новом канале".