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Суп с гречневым молоком: телекулинар дал рецепт первого блюда, которым вы точно удивите гостей

Новина українською →
Понедельник 06 декабря 2021 15:55
Суп с гречневым молоком: телекулинар дал рецепт первого блюда, которым вы точно удивите гостей Участник "Адской кухни" Александр Громлюк (коллаж Lite)
Автор: Юлия Бойко

Кто-то отказывается от мяса по этическим соображениям. Кто-то - из-за медицинских показаний. А кто-то соблюдает Рождественский пост, который начался на днях.

Если вы в числе тех, кто ест постные блюда, предлагаем приготовить картофельный суп с гречневым молоком по рецепту Александра Громлюка - участника шоу "Адская кухня" на "Новом канале".

Для приготовления блюда, которое точно удивит гостей, вам понадобятся:

  • Картошка - 800 г
  • Лук репчатый - 200 г
  • Чеснок - 10 г
  • Гречневое или любое альтернативное растительное молоко - 100 г
  • Соль, черный перец, свежая зелень - по вкусу

Как готовить суп с гречневым молоком

Лук и чеснок очищаем, мелко нарезаем и обжариваем в сотейнике с толстым дном.

Картофель очищаем и нарезаем. Добавляем в сотейник. Вливаем воду или овощной бульон. Провариваем до мягкости.

Взбиваем до состояния пюре. Добавляем альтернативное молоко. Прекрасно подойдет гречневое, соевое или миндальное.

Доводим до вкуса солью и перцем.

Перед подачей посыпаем блюдо зеленью, можно еще добавить сухарики.

Суп с гречневым молоком: телекулинар дал рецепт первого блюда, которым вы точно удивите гостей

Суп с гречневым молоком (фото: unsplash.com)

Приятного аппетита!

Ранее телекулинар рассказал, как приготовить вкусный праздничный салат всего за 50 гривен.

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