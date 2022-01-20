Суперфуд для імунітету: нутріціолог назвала продукт, який потрібен узимку на кожному столі

Щоб посилити захисні сили організму, нутріціологи радять добре спати, не забувати про спорт, а ще складати раціон на основі здорової та корисної їжі.

Міцний імунітет зимою – це гарантія хорошого самопочуття, а також того, що вируси обійдуть вас стороною.

Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова у своєму блозі про здорове харчування в Instagram розповіла про найпростіший і найдоступніший кожному суперфуді. Має бути зимою на кожному столі!

Приготувати квашену капусту можна самостійно (фото: pexels.com)

Суперхарч (суперфуд) – умовне позначення поживних та корисних продуктів, які, як передбачається, приносять користь здоров'ю внаслідок виняткового насичення поживними речовинами.

Цей суперфуд – квашена капуста! Вона є природним пробіотиком, який наповнює наш мікробіом корисними бактеріями.

Вчені досліджували вплив молочної кислоти (яку багата квашена капуста) на здоров'я людини. Як з'ясувалося, люди, які регулярно вживають продукти, багаті на молочну кислоту, мають велику фізичну силу і довше живуть.

При цьому наголошується, що серед таких людей не зустрічалося випадків захворювань на артрит, а також рідко зустрічалися карієс та хвороби дегенеративного типу.

Також квашена капуста

містить велику кількість вітаміну С,

підвищує кислотність шлункового соку = допомагає легше перетравлювати їжу,

містить велику кількість вітаміну К2.

Суперфуд для всіх (фото: pexels.com)

З чим поєднувати:

з субпродуктами – при боротьбі з анемією, заправлену рослинною сиродавленою олією – для поповнення дефіциту вітаміну К2, додавати до теплих овочів, супів – для задоволення.

Вживати трохи більше 2 ст. л. в день.

Кому протипоказано: