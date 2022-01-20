Суперфуд для иммунитета: нутрициолог назвала продукт, который нужен зимой на каждом столе

Крепкий иммунитет зимой – это гарантия хорошего самочувствия, а также того, что вирусы обойдут вас стороной.

Чтобы усилить защитные силы организма, нутрициологи советуют хорошо спать, не забывать про спорт, а еще – составлять рацион на основе здоровой и полезной еды.