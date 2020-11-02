Суперфуды для иммунитета: нутрициолог перечислила продукты, которые стоит есть в сезон холодов

Нутрициолог Надя Андреева - сама мама двоих детей, поэтому знает, как важно поддерживать свой иммунитет в период холодов, чтобы и мама, и папа, и малыши были здоровы. Недавно она рассказала, какой целебный напиток приготовить при слабости и простуде.

На этот раз специалист по питанию поделилась суперфудами для иммунитета. Просты и полезные продукты можно легко найти в Украине - они обеспечат запас витаминов для всей семьи в сезон простуд.

Суперфуды для всех (фото: instagram.com/happynadyaz/)

"Осенний сезон для организма и детей и родителей - это обычно стрессовый период, который может снизить иммунитет. Многие знают, что иммунитет тесно связан с нашим пищеварением, а особенно с микрофлорой. Большое влияние на поддержание иммунитета оказывают витамины и минералы, обладающие антиоксидантной активностью и противовоспалительное действие: витамин С, селен, цинк, витамин D, омега 3, селен, йод, марганец. Сегодня я поделюсь с вами самыми важными суперфудами для поддержания иммунитета.

Эти продукты вы сможете купить в любом магазине или на рынке и обогатить ими осенний рацион вашей семьи.

Болгарский перец. Содержит рекордное количества витамина С и других витаминов.

В дневной рекомендуемой порции содержится: витамина С 279%, бета каротина 220%. Перец содержит кверцетин, которые предотвращает развитие многих хронических заболевания и другие антиоксиданты с сильным противовоспалительным действием.

Лимон. Наверное, самый знаменитый источник витамина С.

D-лимонен, который содержится в кожуре лимона способствует значительному снижению воспаления и повреждений толстой кишки. Он активизирует ферменты, необходимые для протекания детоксикации в печени.

Рыба северных морей или печень трески. Эти продукты богаты омега-3, ДГК и витамином D.

Морепродукты также содержат много микроэлементов, включая йод, цинк и селен. Добавьте рыбу северных морей в свой рацион 2-4 раза в неделю. Отдавайте предпочтение более мелкой рыбе, поскольку она склонна собирать менее токсичные металлы.

Костный бульон. Медленно приготовленный костный бульон содержит все аминокислоты и витаминов группы B в той форме, в которой ваш организм может легко их усваивать и использовать, а также важные минералы.

Он способствует здоровому пищеварению и поддерживает кишечник. Глицин играет важную роль в процессах детоксикации печени. Он также способствует здоровью суставов, костей и кожи", - рассказала Надя, добавив, что квашеная капуста, имбирь, куркума и тыквенные семечки тоже должны появиться на столе у тех, кто следит за своим здоровьем.

Напомним, что ранее нутрициолог рассказала, каких материалов для сковородки лучше избегать.