Не связано с пищеварительной системой: врач предупредила, о чем может говорить боль в животе

Почему болит живот, врач назвала причины (фото: pexels.com)

Что нужно понимать о боли в животе, чтобы понять ее причину

Где: место локализации.

место локализации. Когда возникла: до, после или во время еды, днем или ночью.

до, после или во время еды, днем или ночью. Какая : внезапная или нарастающая, ноющая или острая, схваткообразная.

: внезапная или нарастающая, ноющая или острая, схваткообразная. Чем сопровождалась: тошнота, рвота, диарея и т.д.

тошнота, рвота, диарея и т.д. Как давно болит: день или несколько месяцев.

Несколько возможных причин боли в животе

1. Тяжесть и боли в животе после еды могут быть сигналом о том, что для переваривания пищи не хватает ферментов поджелудочной железы.

2. Боль в верхней части живота (подложечная область, правое или левое подреберье), часто опоясывающего характера возможна при обострении панкреатита. Обычно сопровождаться рвотой, нарушением стула, слабостью, головокружением.

3. При гастрите чаще всего наблюдаются продолжительные, ноющие, давящие боли в верхней трети живота (подложечная область), над пупком, усиливающиеся натощак и ночью. Облегчение наступает после приема пищи, но через 15-20 минут боли начинаются вновь.

4. Спастические боли и резь в кишечнике часто бывают при паразитозе.

5. Распирающая боль в животе, вызванная газообразованием, может быть признаком СИБР. Образование газов в кишечнике является нормальной частью процесса пищеварения, однако некоторые штаммы кишечных бактерий в процессе жизнедеятельности выделяют больше газов, чем другие.

При увеличении количества таких бактерий возникает чрезмерное брожение, задержка газов в кишечнике и вздутие живота. Также повышенное брожение может быть вызвано нарушением переваривания пищи из-за пищевой непереносимости или недостаточности ферментов для ее расщепления.

(фото: pexels.com)

6. Боль при ГЭРБ чаще всего начинается в подложечной области и потом поднимается вверх, сопровождается чувством жжения за грудиной. Может отдавать в шею, плечи, межлопаточную область, нижнюю челюсть.

7. Боли или спазмы в животе очень частое явление при СРК (синдроме раздраженного кишечника). Но списывать любую боль в животе на СРК не стоит. Это диагноз исключения.

Для подтверждения диагноза необходимо провести ряд лабораторных анализов и диагностических процедур, тщательно проанализировать другие жалобы: характер стула, стабильность веса, образ жизни и т.д.

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