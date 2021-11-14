Сытно и полезно: нутрициолог дала рецепт для идеального семейного ужина

Ситуация, знакомая каждой хозяйке: вся семья дома - и ее надо чем-то кормить. Что бы такого необычного приготовить, чтобы вкусно и сытно?
Нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram посоветовала приготовить рыбу, потому что она идеально подходит для ужина. Специалист по здоровому питания предложила свой рецепт камбалы со спаржей. Вкусно и полезно!
Понравится всем членам семьи (фото: instagram.com/biotorium)
Камбала, запеченная со спаржей
Ингредиенты:
1 шт. камбала,
2-3 зубчика чеснока для рыбы и 2 зубчика для спаржи,
½ сока лимона,
соль и перец - по вкусу,
пучок укропа,
6 шт. спаржи,
1 шт. морковь (небольшая),
1 шт. лук шалот (или обычный),
гхи - для обжаривания.
Приготовление:
Промойте и обсушите камбалу - при необходимости, удалите голову и внутренности рыбы. Срежьте плавники, а затем сделайте надрезы поперек рыбы для легкого деления на порции.
Подготовленную камбалу посолите, добавьте перец и лимонный сок, при этом важно обработать внутреннюю часть рыбы. Чеснок измельчите удобным способом и распределите по надрезам в рыбе.
Далее выложите камбалу на противень, который был предварительно застелен бумагой для выпечки. Готовьте рыбу в духовке около 20 минут (точное время зависит от размеров рыбы).
Пока рыба готовится: лук и морковь мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета вместе со спаржей и мелко нарезанным чесноком.