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Сытно и полезно: нутрициолог дала рецепт для идеального семейного ужина

Автор: Татьяна Турчаникова

Ситуация, знакомая каждой хозяйке: вся семья дома - и ее надо чем-то кормить. Что бы такого необычного приготовить, чтобы вкусно и сытно?

Нутрициолог Анна Биоториум в своем Instagram посоветовала приготовить рыбу, потому что она идеально подходит для ужина. Специалист по здоровому питания предложила свой рецепт камбалы со спаржей. Вкусно и полезно!

Понравится всем членам семьи (фото: instagram.com/biotorium)

Камбала, запеченная со спаржей

Ингредиенты:

  • 1 шт. камбала,
  • 2-3 зубчика чеснока для рыбы и 2 зубчика для спаржи,
  • ½ сока лимона,
  • соль и перец - по вкусу,
  • пучок укропа,
  • 6 шт. спаржи,
  • 1 шт. морковь (небольшая),
  • 1 шт. лук шалот (или обычный),
  • гхи - для обжаривания.

Приготовление:

  1. Промойте и обсушите камбалу - при необходимости, удалите голову и внутренности рыбы. Срежьте плавники, а затем сделайте надрезы поперек рыбы для легкого деления на порции.
  2. Подготовленную камбалу посолите, добавьте перец и лимонный сок, при этом важно обработать внутреннюю часть рыбы. Чеснок измельчите удобным способом и распределите по надрезам в рыбе.
  3. Далее выложите камбалу на противень, который был предварительно застелен бумагой для выпечки. Готовьте рыбу в духовке около 20 минут (точное время зависит от размеров рыбы).
  4. Пока рыба готовится: лук и морковь мелко нарезать и обжарить до золотистого цвета вместе со спаржей и мелко нарезанным чесноком.

Приятного аппетита!

Раньше нутрициолог назвала три простых правила, которые помогут не переедать.

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