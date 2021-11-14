Ситно і корисно: нутриціолог дала рецепт для ідеальної сімейної вечері

Ситуація, знайома кожній господині: вся сім'я вдома - і її треба чимось годувати. Що б такого незвичайного приготувати, щоб смачно і ситно?
Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму Instagram порадила приготувати рибу, тому що вона ідеально підходить для вечері. Фахівець зі здорового харчування запропонувала свій рецепт камбали зі спаржею. Смачно і корисно!
Сподобається всім членам сім'ї (фото: instagram.com/biotorium)
Камбала, запечена зі спаржею
Інгредієнт:
1 шт. камбала,
2-3 зубчики часнику для риби і 2 зубчики для спаржі,
½ соку лимона,
сіль і перець - за смаком,
пучок кропу,
6 шт. спаржі,
1 шт. морква (невелика),
1 шт. цибулі шалот (або звичайної),
дхі- для обсмажування.
Приготування:
Промийте і обсушіть камбалу - при необхідності, видаліть голову і нутрощі риби. Зріжте плавники, а потім зробіть надрізи поперек риби для легкого поділу на порції.
Підготовлену камбалу посоліть, додайте перець і лимонний сік, при цьому важливо обробити внутрішню частину риби. Часник подрібніть зручним способом і розподіліть по надрізах в рибі.
Далі викладіть камбалу на лист, який був попередньо застелений папером для випічки. Готуйте рибу в духовці близько 20 хвилин (точний час залежить від розмірів риби).
Поки риба готується: цибулю і моркву дрібно нарізати і обсмажити до золотистого кольору разом зі спаржею і дрібно нарізаним часником.