Может таить в себе опасность: доктор рассказала неизвестные факты о спирулине

Спирулина считается суперфудом, но с поправкой, уверена доктор Татьяна Лакуста: не стоит бесздумно принимать все, не учитывая состояния своего организма.

Спирулина - сине-зеленые водоросли, которые содержат 60% белка от общего веса, а также различные витамины и минералы, она - классный источник полиненасыщенных жиров, антиоксидантов, бета-каротина, рассказала Татьяна.

Татьяна Лакуста (фото: instagram.com/dr.lakusta/)

"В качестве добавки она рекламируется за ее антиоксидантный, противовоспалительный, иммуностимулирующий, снижающий уровень холестерина потенциал. Но! Зная, как люди выбирают себе добавки (у меня повышен холестерин + подружки пьют, я и купила, при этом сырные тарелки и шоколад ломтями не исчезли)... Или: пью для здоровья, защелачивания, общего эффекта - это как пожелания "счастья и здоровья" - обо всем да ни о чем конкретном, что в медицине недопустимо", - написала Лакуста.

Если есть установленная польза, то есть и вред, о котором обычно продающие страницы умалчивают, заверила доктор.

Возможный вред спирулины

1. Возможная контаминация токсинами и цистами

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Спирулина, собранная в дикой природе, представляет риск заражения: тяжелыми металлами, бактериями или микроцистами. Добавки, загрязненные микроцистами были обнаружены в Италии, Северной Америке и Китае.

2. Возможное ухудшение течения аутоиммунного заболевания

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Так как спирулина влияет на иммунную систему, она может усугубить некоторые аутоиммунные заболевания, такие, как волчанка, рассеянный склероз и ревматоидный артрит.

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Спирулина влияет на иммунную систему, через влияние на естественные киллеры (NK), которые атакуют предполагаемые угрозы на клеточном уровне. Точных данных про взаимосвязь АИТ и спирулины нет, но она может ухудшать течение гипотиреоза при лечении тироксином.

3. Может замедлить свертывание крови

Она обладает антикоагулянтным эффектом, то есть, может разжижать вашу кровь и увеличивать время, необходимое для ее свертывания. Для тех, кто принимает антикоагулянты или страдает нарушениями свертываемости, спирулина может быть опасной, может вызывать новые синяки и кровотечения.

Как избежать побочных эффектов?

Покупать бренды, которые сертифицированы серьезными организациями: U.S. Pharmacopeia (USP), ConsumerLab, NSF International", - посоветовала Лакуста.