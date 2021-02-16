Може таїти в собі небезпеку: доктор розповіла невідомі факти про спіруліну

Спіруліна вважається суперфудом, але з поправкою, впевнена доктор Тетяна Лакуста: не варто бесздумно приймати бади, не враховуючи стану свого організму.

Спіруліна - синьо-зелені водорості, які містять 60% білка від загальної ваги, а також різні вітаміни і мінерали, вона - джерело поліненасичених жирів, антиоксидантів, бета-каротину, розповіла Тетяна.

Тетяна Лакуста (фото: instagram.com/dr.lakusta/)

"В якості добавки вона рекламується за її антиоксидантний, протизапальний, імуностимулюючий ефекти, знижує рівень холестерину потенціал. Але! Знаючи, як люди вибирають собі добавки (у мене підвищений холестерин + подружки п'ють, я і купила, при цьому сирні тарілки і шоколад скибками не зникли)... Або: п'ю для здоров'я, защолачування, загального ефекту - це як побажання "щастя і здоров'я" - про все та ні про що конкретне, що в медицині неприпустимо", - написала Лакуста.

Якщо є встановлена користь, тобто і шкоди, про який зазвичай продають сторінки замовчують, запевнила лікар.

Можлива шкода спіруліни

1. Можлива контамінація токсинами і цистами

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Спіруліна, зібрана в дикій природі, становить ризик зараження: важкими металами, бактеріями або микроцистами. Добавки, забруднені микроцистами були виявлені в Італії, Північній Америці та Китаї.

2. Можливе погіршення перебігу аутоімунного захворювання

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Так як спіруліна впливає на імунну систему, вона може посилити деякі аутоімунні захворювання, такі, як вовчак, розсіяний склероз і ревматоїдний артрит.

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Спіруліна впливає на імунну систему, через вплив на природні кілери (NK), які атакують передбачувані загрози на клітинному рівні. Точних даних про взаємозв'язок АІТ та спіруліни немає, але вона може погіршувати перебіг гіпотиреозу при лікуванні тироксином.

3. Може уповільнити згортання крові

Вона має антикоагулянтний ефект, тобто, може розріджувати вашу кров і збільшувати час, необхідний для її згортання. Для тих, хто приймає антикоагулянти або страждає порушеннями згортання, спіруліна може бути небезпечною, може викликати нові синці і кровотечі.

Як уникнути побічних ефектів?

Купувати бренди, які сертифіковані серйозними організаціями: U. S. Pharmacopeia (USP), ConsumerLab, NSF International", - порадила Лакуста.