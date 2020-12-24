Телекулинар поделился рецептом рождественского печенья, которое вернет вас в детство

Телеведущий и кулинар Григорий Герман поделился рецептом вкусного печенья, которое обладает невероятным аромат, способным вернуть каждого из нас в детство.

Ведущий "Ранку з Україною" на канале "Україна" по праву считает, что это блюда станет украшением любого праздничного стола и особенно актуально к рождественским и новогодним торжествам.

Оригинальный рецепт праздничного печенья от Григория Германа

Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:

Мука - 600 г

Масло сливочное - 150 г

Сахар - 200 г

Яйца - 2 шт.

Яичные желтки - 2 шт.

Жидкий мед - 150 г

Молотая корица - 0,5 ч.л.

Гвоздика - 0,5 ч.л.

Сода - 1 ч.л.

Сметана - 2 ст.л.

Имбирь молотый - 1 ч.л.

Для глазури:

Сахарная пудра - 1 ст.

Яичный белок - 2 шт.

Лимонный сок - 0,5 ч.л.

Приготовление:

Просейте муку и добавьте в нее соду, натрите масло на терке и все перемешайте. Туда же нужно вбить яйца, добавить отдельно желтки, сметану, сахар, корицу, гвоздику и мед. Замесите тесто и оставьте его в холодильнике на всю ночь.

Интересно, что такое тесто может храниться при температуре холодильника до недели.

Рождественское печенье от Григория Германа (фото: instagram.com/german_greg_tv)

Утром достаньте тесто, раскатайте и вырежьте фигурки. Выложите печенье на противень и выпекайте при температуре 180°C до золотистого оттенка. Проверяйте каждые 5 минут, чтобы не передержать. А по готовности дайте печенью остыть.

Чтобы приготовить глазурь, нужно хорошенько взбить белок, постепенно всыпая в образовавшуюся пену сахарную пудру и добавляя лимонный сок. Выложите ее в кондитерский мешок и украсьте рождественское печенье.

Приятного аппетита и праздничного настроения!

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