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Телекулинар поделился рецептом рождественского печенья, которое вернет вас в детство

Автор: Светлана Мащенко

Телеведущий и кулинар Григорий Герман поделился рецептом вкусного печенья, которое обладает невероятным аромат, способным вернуть каждого из нас в детство.

Ведущий "Ранку з Україною" на канале "Україна" по праву считает, что это блюда станет украшением любого праздничного стола и особенно актуально к рождественским и новогодним торжествам.

Оригинальный рецепт праздничного печенья от Григория Германа

Для приготовления понадобятся такие ингредиенты:

  • Мука - 600 г
  • Масло сливочное - 150 г
  • Сахар - 200 г
  • Яйца - 2 шт.
  • Яичные желтки - 2 шт.
  • Жидкий мед - 150 г
  • Молотая корица - 0,5 ч.л.
  • Гвоздика - 0,5 ч.л.
  • Сода - 1 ч.л.
  • Сметана - 2 ст.л.
  • Имбирь молотый - 1 ч.л.

Для глазури:

  • Сахарная пудра - 1 ст.
  • Яичный белок - 2 шт.
  • Лимонный сок - 0,5 ч.л.

Приготовление:

Просейте муку и добавьте в нее соду, натрите масло на терке и все перемешайте. Туда же нужно вбить яйца, добавить отдельно желтки, сметану, сахар, корицу, гвоздику и мед. Замесите тесто и оставьте его в холодильнике на всю ночь.

Интересно, что такое тесто может храниться при температуре холодильника до недели.

Рождественское печенье от Григория Германа (фото: instagram.com/german_greg_tv)

Утром достаньте тесто, раскатайте и вырежьте фигурки. Выложите печенье на противень и выпекайте при температуре 180°C до золотистого оттенка. Проверяйте каждые 5 минут, чтобы не передержать. А по готовности дайте печенью остыть.

Чтобы приготовить глазурь, нужно хорошенько взбить белок, постепенно всыпая в образовавшуюся пену сахарную пудру и добавляя лимонный сок. Выложите ее в кондитерский мешок и украсьте рождественское печенье.

Приятного аппетита и праздничного настроения!

Ранее эксперты ошарашили советом, сколько можно хранить традиционные новогодние блюда украинцев - салат "Оливье" и "Сельдь под шубой".

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