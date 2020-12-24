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Телекулінар поділився рецептом різдвяного печива, яке поверне вас у дитинство

Автор: Світлана Мащенко

Телеведучий та кулінар Григорій Герман поділився рецептом смачного печива, яке має неймовірний аромат, здатний повернути кожного з нас у дитинство.

Ведучий "Ранку з Україною" на каналі "Україна" по праву вважає, що ця страва стане прикрасою будь-якого святкового столу і особливо актуальна до різдвяних та новорічних свят.

Оригінальний рецепт святкового печива від Григорія Германа

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

  • Борошно - 600 г
  • Масло вершкове - 150 г
  • Цукор - 200 г
  • Яйця - 2 шт.
  • Яєчні жовтки - 2 шт.
  • Рідкий мед - 150 г
  • Мелена кориця - 0,5 ч. л.
  • Гвоздика - 0,5 ч. л.
  • Сода - 1 ч. л.
  • Сметана - 2 ст. л.
  • Імбир мелений - 1 ч. л.

Для глазурі:

  • Цукрова пудра - 1 склянка
  • Яєчний білок - 2 шт.
  • Лимонний сік - 0,5 ч. л.

Приготування:

Просійте борошно і додайте соду, масло натріть на тертці і все перемішайте. Туди ж потрібно вбити яйця, додати окремо жовтки, сметану, цукор, корицю, гвоздику і мед. Замісіть тісто і залиште його в холодильнику на всю ніч.

Цікаво, що таке тісто може зберігатися при температурі холодильника до тижня.

Різдвяне печиво від Григорія Германа (фото: instagram.com/german_greg_tv)

Вранці дістаньте тісто, розкатайте і виріжте фігурки. Викладіть печиво на деко і випікайте при температурі 180°C до золотистого відтінку. Перевіряйте кожні 5 хвилин, щоб не перетримати. А після готовності дайте печиву охолонути.

Щоб приготувати глазур, потрібно гарненько збити білок, поступово всипаючи в утворену піну цукрову пудру і додаючи лимонний сік. Викладіть її в кондитерський мішок і прикрасьте різдвяне печиво.

Смачного вам і святкового настрою!

Раніше експерти приголомшили порадою, скільки можна зберігати традиційні новорічні страви українців - салат "Олів'є" та "Оселедець під шубою".

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