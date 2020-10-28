Токсичные и вредные для здоровья: нутрициолог рассказала, каких материалов для сковородки лучше избегать

Нутрициолог рассказала о том, что токсины могут попадать в человеческий организм через множество привычных для нашего быта вещей: из емкостей, которые мы используем для хранения воды и пищи, из продуктов питания, из косметики. Но особое внимание стоит обратить на кастрюли и сковородки, потому что ими мы пользуемся каждый день, часто не задумываясь о материале, из которого они сделаны, подчеркнула нутрициолог Надя Андреева.

Тщательно проверяйте, из чего сделаны материалы посуды (фото: instagram.com/happynadyaz/)

"У многих семей могут быть некоторые привычки и паттерны относительно посуды, которые на самом деле могут оказаться достаточно токсичными и вредными. Например, не принято часто менять сковородки и кастрюли даже, если они уже поцарапаны.

Наши бабушки учили нас мыть кастрюли и сковороды жесткими губками и металлическими щетками, что может повреждать внешнее защитное покрытие - и токсичные тяжелые металлы и другие химические соединения попадают в еду. На это стоит обратить внимание.

Какие материалы попадают под подозрение?

Антипригарные покрытия, особенно Teflon. Под пристальным вниманием должны оказаться кастрюли и сковородки с антипригарными покрытиями. Это покрытия типа Teflon, от которого уже отказываются многие страны. В состав тефлона (политетрафторэтилен) входят два химических вещества, которые показали негативное влияние на здоровье детей, беременных женщин и взрослых.

Они действуют как эндокринные дизрапторы, оказывая влияние на гормональное и репродуктивное здоровье. Повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, рака, проблем со щитовидной железой и как все токсины повышали вероятность аллергий, в том числе астмы. Поэтому покрытия типа тефлон, если они у вас еще есть в доме - точно стоит выкинуть.

Сейчас производители пытаются заменить тефлон на другие антипригарные материалы, но как и все новые материалы – они мало изучены. И пока что-то мало изучено и нету доказательств того, что это вредно - мы обычно воспринимаем это как безопасное, но это совсем не так.

Медь. По поводу кастрюль – спорный вопрос, относительно приготовления в них кислых продуктов и маринадов. Есть мнение, что при нагревании медь будет попадать в организм.

Силикон. Тоже спорные исследования. Считается, если готовить в силиконе животные продукты, то часть химических веществ может попасть в продукты питания.

Алюминий. От этого материала отказались очень давно. Он может быть использован только для холодной воды и сухих продуктов.

Что можно использовать?

Стекло и керамика. Важно, чтобы на стекле и керамике не было никаких покрытий. В дешевой керамике могут быть тяжелые металлы, особенно – если она чем-то украшена.

Важно, чтобы на стекле и керамике не было никаких покрытий. В дешевой керамике могут быть тяжелые металлы, особенно – если она чем-то украшена. Чугун. Если у вас газовая плита, то этот материал можно использовать. В чем его опасность? Если у человека есть генетические изменения, которые ведут к тому, что в организме накапливается железо и ферритин, не стоит использовать чугун в этом случае.

Если у вас газовая плита, то этот материал можно использовать. В чем его опасность? Если у человека есть генетические изменения, которые ведут к тому, что в организме накапливается железо и ферритин, не стоит использовать чугун в этом случае. Нержавеющая сталь. Сталь бывает разного качества, в некоторой стали есть избыток хрома и никеля, спрашивайте сертификат о качестве товара.

Сталь бывает разного качества, в некоторой стали есть избыток хрома и никеля, спрашивайте сертификат о качестве товара. Пергамент. Выбирайте не отбеленный и без какого-либо покрытия.

Напомним, врачи перечислили продукты, которые можно смело есть на ночь, среди них есть сладости.