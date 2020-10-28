Токсичні і шкідливі для здоров'я: нутриціолог розповіла, будь матеріалів для сковорідки краще уникати

Нутриціолог розповіла про те, що токсини можуть потрапляти в організм людини через безліч звичних для нашого побуту речей: з ємностей, які ми використовуємо для зберігання води і їжі, продуктів харчування, косметики. Але особливу увагу варто звернути на каструлі і сковорідки, бо ними ми користуємося щодня, часто не замислюючись про матеріал, з якого вони зроблені, підкреслила нутриціолог Надя Андрєєва.

Ретельно перевіряйте, з чого зроблені матеріали посуду (фото: instagram.com/happynadyaz/)

"У багатьох сімей можуть бути деякі звички і патерни щодо посуду, які насправді можуть виявитися досить токсичними і шкідливими. Наприклад, не прийнято часто міняти сковорідки і каструлі навіть, якщо вони вже подряпані.

Наші бабусі вчили нас мити каструлі і сковороди жорсткими губками і металевими щітками, що може пошкоджувати зовнішнє захисне покриття - і токсичні важкі метали та інші хімічні сполуки потрапляють в їжу. На це варто звернути увагу.

Які матеріали потрапляють під підозру?

Антипригарні покриття, особливо Teflon. Під пильною увагою повинні виявитися каструлі і сковорідки з антипригарними покриттями. Це покриття типу Teflon, від якого вже відмовляються багато країн. До складу тефлону (політетрафторетилен) входять два хімічні речовини, які показали негативний вплив на здоров'я дітей, вагітних жінок та дорослих.

Вони діють як ендокринні дизраптори, впливаючи на гормональний та репродуктивне здоров'я. Підвищують ризик серцево-судинних захворювань, діабету, раку, проблем зі щитовидною залозою і як всі токсини підвищували ймовірність алергії, в тому числі астми. Тому покриття типу тефлон, якщо вони у вас ще є в будинку - точно варто викинути.

Зараз виробники намагаються замінити тефлон на інші антипригарні матеріали, але як і всі нові матеріали – вони мало вивчені. І поки що мало вивчений і немає доказів того, що це шкідливо - ми зазвичай сприймаємо це як безпечне, але це зовсім не так.

Мідь. З приводу каструль – спірне питання, щодо приготування в них кислих продуктів і маринадів. Є думка, що при нагріванні мідь буде потрапляти в організм.

Силікон. Теж спірні дослідження. Вважається, якщо готувати в силіконі тваринні продукти, то частина хімічних речовин може потрапити в продукти харчування.

Алюміній. Від цього матеріалу відмовилися дуже давно. Він може бути використаний тільки для холодної води і сухих продуктів.

Що можна використовувати?

Скло і кераміка. Важливо, щоб на склі та кераміці не було ніяких покриттів. У дешевої кераміки можуть бути важкі метали, особливо якщо вона чимось прикрашена.

Важливо, щоб на склі та кераміці не було ніяких покриттів. У дешевої кераміки можуть бути важкі метали, особливо якщо вона чимось прикрашена. Чавун. Якщо у вас газова плита, то цей матеріал можна використовувати. У чому його небезпека? Якщо у людини є генетичні зміни, які ведуть до того, що в організмі накопичується залізо і феритин, не варто використовувати чавун у цьому разі.

Якщо у вас газова плита, то цей матеріал можна використовувати. У чому його небезпека? Якщо у людини є генетичні зміни, які ведуть до того, що в організмі накопичується залізо і феритин, не варто використовувати чавун у цьому разі. Нержавіюча сталь. Сталь буває різної якості, в деякій сталі є надлишок хрому і нікелю, запитуйте сертифікат про якість товару.

Сталь буває різної якості, в деякій сталі є надлишок хрому і нікелю, запитуйте сертифікат про якість товару. Пергамент. Вибирайте не вибілений і без будь-якого покриття.

Нагадаємо, лікарі перерахували продукти, які можна сміливо їсти на ніч, серед них є солодощі.