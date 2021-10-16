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Найсильніша інтоксикація: дієтолог розповіла, чому не можна чиститися від паразитів самостійно

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Субота 16 жовтня 2021 11:03
Найсильніша інтоксикація: дієтолог розповіла, чому не можна чиститися від паразитів самостійно Марина Сергєєва (фото: instagram.com/dietolog.sergeeva)
Автор: Тетяна Турчанікова

В інтернеті повно порад, як почиститися від паразитів в домашніх умовах. Різноманітні фахівці вчать, що потрібно для цього використовувати, від таблеток до настоянок. Але виявляється, самостійно цим займатися не варто, бо можна всерйоз нашкодити організму.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог та дієтолог Марина Сергєєва.

Найсильніша інтоксикація: дієтолог розповіла, чому не можна чиститися від паразитів самостійноДуже важливо налагодити роботу шлунково-кишкового тракту перед чищенням (фото: pexels.com)

Не робіть це самостійно! Не проводьте протипаразитарні програми без допомоги фахівця. Ні собі, ні, тим більше, дітям. Це небезпечно для здоров'я. Пояснити, чому?

Яку шкоду несуть паразити, перебуваючи в організмі людини:

  • конкурують з нами в боротьбі за поживні речовини. Вони люблять вітаміни, які ми приймаємо. Вони крадуть глюкозу, саме тому нас так тягне на солодке,
  • вони провокують розвиток різних захворювань, в тому числі, онкологію,
  • у процесі своєї життєдіяльності вони виділяють величезну кількість токсинів, нейротоксинів, які призводять до тієї самої хронічної втоми.

Так ось, кількість цих токсинів збільшується в рази, коли паразити гинуть.

Найсильніша інтоксикація: дієтолог розповіла, чому не можна чиститися від паразитів самостійноНа шлунково-кишковому тракті може обрушитися шквал токсинів (фото: pexels.com)

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А що станеться, якщо випити таблетку від "глистів" без підготовки шлунково-кишкового тракту?

  1. По-перше, ці препарати дуже токсичні самі по собі. Якщо печінка здорова, то такий експеримент може пройти без побічних ефектів.
  2. По-друге, одноразового застосування не достатньо. Потрібна схема прийому. Приймаючи одноразово, можна вбити дорослу особину, а личинки залишаться живими. Через 2-3 тижні вони перетворяться в повноцінного паразита - і процес почнеться заново.
  3. По-третє, якщо таблетка подіє, паразити загинуть, а шлунково-кишковий тракт не впорається з токсичним навантаженням? Якщо у дитини запори, уявіть, що буде? Найсильніша інтоксикація, кропив'янка, блювота, та все що завгодно! У дорослих теж таке буває. Мені розповідали про такі свої "враження".

Тому дуже важливо зробити грамотну підготовку для шлунково-кишкового тракту перед проведенням протипаразитарної програми.

Раніше нутриціолог розповіла, як найкраще підтримати печінку осені.

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