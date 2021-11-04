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Топ-10: нутрициолог назвала натуральные средства, которые помогают при коронавирусе

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Четверг 04 ноября 2021 09:09
Топ-10: нутрициолог назвала натуральные средства, которые помогают при коронавирусе Нутрициолог Вероника Хуснутдинова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Татьяна Турчаникова

Иммунитет в борьбе с простудами и вирусами играет ключевую роль. А вот поддержать его помогут средства, доступные каждому.

Нутрициолог Вероника Хуснутдинова в своем Instagram назвала простые натуральные средства, которые способны помочь организму справиться как с простудой, так и с коронавирусом.

Эти средства уже помогли тысячам людей справиться с коронавирусом. К тому же их можно при беременности и грудном вскармливании.

Топ-10: нутрициолог назвала натуральные средства, которые помогают при коронавирусеПитание для крепкого иммунитета (фото: pexels.com)

Топ-10 натуральных средств, которые помогают бороться с коронавирусом

1. Хрен. Народное средство N1 при пневмониях и гайморите, сильнее антибиотиков. Исключается на ГВ.⠀

2. Магний - не менее 600 мг в день для поддержки нервной системы.⠀

3. Масло черного тмина. Исключается в 1-м триместре беременности.

4. Био-Чага. Природный иммуностимулятор, повышает сопротивляемость вирусам, бактериям и грибкам.

5. Гранатовый сок - дает силы.⠀

Топ-10: нутрициолог назвала натуральные средства, которые помогают при коронавирусе

Природа в борьбе с вирусами (фото: pexels.com)

6. Куркума. Обладает противовирусными и антибактериальными свойствами, разжижает кровь. Исключаем при приеме любых лекарств, так как вступает в реакцию.

7. Исландский мох. Один из лучших растительных антибиотиков при легочных заболеваниях. Исключаем при беременности, но если прописали антибиотики, то можно заменить на мох.

8. Лецитин. Из него состоит слой легочной ткани, который повреждается во время заболеваний. Важно принимать для профилактики, при и для восстановления.

9. Донник, таволга, лист малины, лавр - отдельным чаем в большом количестве, так как они разжижают кровь. Плюс натуральный уксус. Из этого беременным можно лист малины, таволгу, лавр и натуральный уксус. На ГВ - уксус исключается.

10. Дигидрокверцитин. Повышает устойчивость к инфекциям и вирусам. Исключаем при беременности.

Внимание: не стоит заниматься самолечением, перед применением советов проконсультируйтесь со своим врачом.

Раньше нутрициолог назвала лучшего помощника для иммунитета, простой рецепт.

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