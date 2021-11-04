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Топ-10: нутриціолог назвала натуральні засоби, які допомагають при коронавірусі

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Четвер 04 листопада 2021 09:09
Топ-10: нутриціолог назвала натуральні засоби, які допомагають при коронавірусі Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова (фото: instagram.com/veronika_naturomama)
Автор: Тетяна Турчанікова

Імунітет в боротьбі з застудами і вірусами грає ключову роль. А ось підтримати його допоможуть засоби, доступні кожному.

Нутриціолог Вероніка Хуснутдінова у своєму Instagram назвала прості натуральні засоби, які здатні допомогти організму впоратися як із застудою, так і з коронавірусом.

Ці засоби вже допомогли тисячам людей впоратися з коронавірусом. До того ж їх можна при вагітності і грудному вигодовуванні.

Топ-10: нутриціолог назвала натуральні засоби, які допомагають при коронавірусіХарчування для міцного імунітету (фото: pexels.com)

Топ-10 натуральних засобів, які допомагають боротися з коронавірусом

1. Хрін. Народний засіб N1 при пневмоніях і гаймориті, сильніший за антибіотики. Виключається на ГВ.⠀

2. Магній - не менше 600 мг на день для підтримки нервової системи.⠀

3. Масло чорного кмину. Виключається в 1-му триместрі вагітності.

4. Біо-чага. Природний імуностимулятор, підвищує опірність вірусам, бактеріям і грибкам.

5. Гранатовий сік - дає сили.⠀

Топ-10: нутриціолог назвала натуральні засоби, які допомагають при коронавірусі

Природа в боротьбі з вірусами (фото: pexels.com)

6. Куркума. Має противірусні та антибактеріальні властивості, розріджує кров. Виключаємо при прийомі будь-яких ліків, бо вступає в реакцію.

7. Ісландський мох. Один з кращих рослинних антибіотиків при легеневих захворюваннях. Виключаємо при вагітності, але якщо прописали антибіотики, то можна замінити на мох.

8. Лецитин. З нього складається шар легеневої тканини, який пошкоджується під час захворювань. Важливо приймати для профілактики, при і для відновлення.

9. Буркун, таволга, лист малини, лавр - окремим чаєм у великій кількості, бо вони розріджують кров. Плюс натуральний оцет. З цього вагітним можна лист малини, таволгу, лавр і натуральний оцет. На ГВ оцет виключається.

10. Дигидрокверцитин. Підвищує стійкість до інфекцій і вірусів. Виключаємо при вагітності.

Увага: не варто займатися самолікуванням, перед застосуванням порад проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Раніше нутриціолог назвала кращого помічника для імунітету, простий рецепт.

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