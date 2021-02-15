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Топ-11 "безобидных" привычек, которые вредят фигуре: шпаргалка от диетолога

Новина українською → Понедельник 15 февраля 2021 09:32
Топ-11 "безобидных" привычек, которые вредят фигуре: шпаргалка от диетолога Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

В погоне за стройными формами мы слушаем советы от подруг и из интернета, призванные помочь сбросить лишнее и оставаться тростинками. Но не все приобретенные таким образом привычки помогают в этом непростом вопросе, а многие, наоборот, мешают. О том, как избежать таких ошибок рассказала диетолог Альбина Комиссарова.

Эксперт на своей странице в Instagram перечислила вредные привычки для фигуры. Итак, что лучше не делать?

Заставлять себя завтракать.

Вот вы живете 20/30/50 лет и никогда не завтракаете. Или очень мало. Но однажды вы решаете - пора худеть! А интернет говорит нам: хочешь быть стройным - завтрак нельзя пропускать. Что в итоге?

Мы к своему привычному рациону добавляем еще и завтрак, насильно, без чувства голода, не имея возможности отследить насыщение. Худеем ли мы? Конечно, нет!

Вывод: никогда не заставляйте себя есть.

Топ-11 &quot;безобидных&quot; привычек, которые вредят фигуре: шпаргалка от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Исключать целые группы продуктов, потому что:

  • глютен и лактоза это вредно(не вредно)
  • супер модный генетический тест показал у вас непереносимость 50 продуктов, а вы и не знали до этого
  • хлеб, картошка, сладкое - это зло

Исключая целые группы продуктов, мы похудеем. За счет ограничения калорий. Но это ненадолго, ровно до тех пор, пока вы не вернётесь к привычному питанию. И это лишает нас самого важного - разнообразия.

Топ-11 &quot;безобидных&quot; привычек, которые вредят фигуре: шпаргалка от диетолога

Топ-11 &quot;безобидных&quot; привычек, которые вредят фигуре: шпаргалка от диетолога

Топ-11 &quot;безобидных&quot; привычек, которые вредят фигуре: шпаргалка от диетолога

Топ-11 &quot;безобидных&quot; привычек, которые вредят фигуре: шпаргалка от диетологаТоп-11 &quot;безобидных&quot; привычек, которые вредят фигуре: шпаргалка от диетолога

Иллюстративное фото (instagram.com/doctor_komissarova)

Напомним, что ранее диетолог Ева Шишова рассказала о влиянии сахара на кожу и предложила альтернативу.

Кстати, диетолог Ольга Усенко озвучила топ-6 схем интервального голодания.

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