Топ-11 "нешкідливих" звичок, які шкодять фігурі: шпаргалка від дієтолога

В гонитві за стрункими формами ми слухаємо поради від подруг і з інтернету, покликані допомогти скинути зайве і залишатися тростинками. Але не всі придбані таким чином звички допомагають у цьому непростому питанні, а багато з них, навпаки, заважають. Про те, як уникнути таких помилок розповіла дієтолог Альбіна Комісарова.

Експерт на своїй сторінці в Instagram перерахувала шкідливі звички для фігури. Отже, що краще не робити?

Змушувати себе снідати.

Ось ви живете 20/30/50 років і ніколи не снідаєте. Або дуже мало. Але одного разу ви вирішуєте - пора худнути! А інтернет говорить нам: хочеш бути струнким - сніданок не можна пропускати. Що в підсумку?

Ми до свого звичного раціону додаємо ще й сніданок, насильно, без почуття голоду, не маючи можливості відстежити насичення. Чи худнемо ми? Звичайно, ні!

Висновок: ніколи не змушуйте себе їсти.



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Виключати цілі групи продуктів, тому що:

глютен і лактоза це шкідливо(не шкідливо)

супер модний генетичний тест показав у вас непереносимість 50 продуктів, а ви і не знали до цього

хліб, картопля, солодке - це зло

Виключаючи цілі групи продуктів, ми схуднемо. За рахунок обмеження калорій. Але це ненадовго, рівно до тих пір, поки ви не повернетеся до звичного харчування. І це позбавляє нас найважливішого - різноманітності.

Ілюстративне фото (instagram.com/doctor_komissarova)