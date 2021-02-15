Топ-11 "безобидных" привычек, которые вредят фигуре: шпаргалка от диетолога

Заставлять себя завтракать.

Вот вы живете 20/30/50 лет и никогда не завтракаете. Или очень мало. Но однажды вы решаете - пора худеть! А интернет говорит нам: хочешь быть стройным - завтрак нельзя пропускать. Что в итоге?

Мы к своему привычному рациону добавляем еще и завтрак, насильно, без чувства голода, не имея возможности отследить насыщение. Худеем ли мы? Конечно, нет!

Вывод: никогда не заставляйте себя есть.



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Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Исключать целые группы продуктов, потому что:

глютен и лактоза это вредно(не вредно)

супер модный генетический тест показал у вас непереносимость 50 продуктов, а вы и не знали до этого

хлеб, картошка, сладкое - это зло

Исключая целые группы продуктов, мы похудеем. За счет ограничения калорий. Но это ненадолго, ровно до тех пор, пока вы не вернётесь к привычному питанию. И это лишает нас самого важного - разнообразия.

Иллюстративное фото (instagram.com/doctor_komissarova)