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Топ-3 частые ошибки в питании, которые мешают вам похудеть

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Пятница 25 июня 2021 13:34
Топ-3 частые ошибки в питании, которые мешают вам похудеть Иллюстративное фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Правильное питание - это не только про похудение, но в первую очередь про здоровье. И на пути к здоровому и красивому телу мы часто совершаем одни и те же ошибки.

Нутрициолог Светлана Никитчук перечислила в Instagram три самых распространенных ошибок, связанных с едой.

Топ-3 ошибки в питании:

1. Монодиеты

"Сидение" на гречке, на кефире или чем-то ещё не имеет ничего общего с правильным питанием! Просто запомните это как аксиому! Любая монодиета это сильный стресс для организма.

Что имеем в итоге?

  • потерянные кг возвращаются, да ещё и + несколько кг сверху
  • дефицит витаминов и микроэлементов, необходимых для правильного функционирования организма, не добавляет нам здоровья


2. Исключение из рациона целых групп продуктов без веских оснований

Чаще всего воплощением зла объявляют молочку, сахар и глютен и превентивно отказываются от их употребления. А это чревато не только дефицитами, но и развитием реальной, а не выдуманной непереносимости!

Поэтому:

  • Если у вас нет доказанной лактазной недостаточности - вам МОЖНО молочные продукты!
  • Если нет аллергии на глютен, диагностированной врачом-аллергологом, - вам МОЖНО зерновые/мучные продукты
  • Если вы соблюдаете нормы употребления сахара, он вам не навредит

Топ-3 частые ошибки в питании, которые мешают вам похудеть
Иллюстративное фото (pexels.com)

3. Обезжиренные продукты

Да, жир - враг №1 в представлении многих худеющих. Но нашему организму нужны жиры! Без них мы очень скоро заметим, что:

  • волосы стали ломкими
  • а кожа - сухой

В обезжиренные продукты часто добавляют крахмал для стабилизации и объема, а ещё ароматизаторы и подсластители. Без них обезжиренный творожок, например, вы есть не захотите. Поэтому лучше выбирать продукты средней жирности (творог - 4-9%, молоко и кефир - 2,5-3,2%)

Резюмирую:

Ешьте все, что любите, но помните о мере! Главное, чтобы ваше питание было СБАЛАНСИРОВАННЫМ, тогда ни кусочек торта раз в неделю, ни стакан молока, ни даже, простигосподи, кола редко-изредка не принесут вам вреда!

Ранее нутрициолог рассказала, как отличить простые углеводы от сложных.

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