Как отличить простые углеводы от сложных: нутрицолог рассказала, когда есть макароны
Многие часто слышат о простых углеводах или сложных, но так и не научились разбираться в этой классификации продуктов.
Но разобраться стоит ради здоровья: простые углеводы и сложные углеводы по-разному усваиваются организмом.
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Катерина Йенсен.
Как-то в своем бесплатном марафоне я порекомендовала участницам включить в вечерний рацион правильные простые углеводы, чтобы улучшить свой сон. К категории простых углеводов я отнесла цельнозерновые крупы и макароны. Разгорелась нешуточная дискуссия. Некоторые никак не хотели мириться с такой классификацией углеводов.
Так какие углеводы у нас простые, а какие - сложные
Мы привыкли делить продукты на категории: белки, жиры и углеводы. Но, я думаю, ни для кого не секрет, что в любом продукте есть и первое, и второе, и третье. Исключения, конечно, есть. Например, обезжиренные продукты, масла. Но ведь в готовом виде в природе они не встречаются.
Белки, жиры и углеводы на тарелке (фото: pexels.com)
По какому принципу тогда делят на эти категории⠀
- Каких составляющих в процентном соотношении больше, к той категории и относят продукт. Если больше процент жира, то продукт относят к жирам. Это, кстати, не всегда очевидные вещи.
- Например, у многих вызывает удивление тот факт, что практически все овощи (за редким исключением) относятся к категории углеводы. И именно они в моем понимании являются сложными углеводами.
Что значит "сложные"
Это те, которые долго усваиваются и организму приходится изрядно потрудиться, чтобы из них углеводы "добыть". По сути, критерия для классификации всего два:
- В процентном соотношении в этом продукте должно быть больше углеводов.
- Чем сложнее организму добыть эти углеводы из продукта - тем "сложнее" углевод.
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А как же цельнозерновые крупы
Я предлагаю расширить классификацию до 3 категорий:
Суперпростые - все рафинированные крупы и изделия из них (белый рис, манка, белая мука, нецельнозерновые макароны). С моей профессиональной точки зрения эту категорию лучше вообще исключить из своего рациона.
Простые - сюда отправляются цельнозерновые крупы. Усваиваться эти продукты (по сравнению с первой категорией!) будут гораздо дольше, ведь в них есть клетчатка.
Сложные углеводы - это как раз и есть практически все овощи.