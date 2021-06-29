Топ-5 помилок правильного харчування, які роблять майже всі

Завжди важче виправляти помилки, ніж побудувати з нуля. Це стосується і переходу на здорове харчування. Лікар-дієтолог Альбіна Комісарова вирішила допомогти людям більш тверезо поглянути на своє харчування і позбутися від забобонів.

Топ-5 помилок здорового харчування:

Помилка 1: Вживання БАДів

Запам'ятайте, що БАДи не є якоюсь обов'язковою частиною здорового харчування. Ну немає у нас десятка дефіцитів, діагностованих з аналізу волосся. Зосередьтеся на тому, щоб урізноманітнити своє харчування і тоді ви точно отримаєте всі вітаміни і мінерали.

⠀

Помилка 2: Відмова від фруктів/молочних продуктів/глютену

Відмова від фруктів в принципі складно обгрунтувати, адже це ОБОВ'ЯЗКОВА група продуктів для здорового харчування. А відмова від молока і глютену і зовсім виправдана при певних захворюваннях, але ніяк не потрібна всім підряд, щоб схуднути і бути здоровим.



⠀

Ілюстративне фото (pexels.com)

Помилка 3: Змушувати себе снідати

В принципі не треба себе змушувати нічого робити в харчуванні. Якщо ви багато років не снідаєте, вам не комфортно, не треба цього робити. Зосередьтеся на інших прийомах їжі.

Помилка 4: Відмова від продуктів, від яких можна набрати вагу

Помилка 5: Демонізація цукру

Ілюстративне фото (instagram.com/doctor_komissarova)