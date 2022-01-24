Топ-5 простых и полезных десертов: нутрициолог рассказала, чем заменить сахар

Все наслышаны о вреде рафинированного сахара, но не все знают, чем его заменить в рационе – многие не представляют свою жизнь без сладостей! Специалисты по здоровому питанию советуют не выбрасывать сладкое из списка продуктов, а заменить его на самые полезные варианты.

В идеале, полезные сладости должны отвечать таким трем критериям. 1. В них должны содержаться питательные вещества: витамины, минералы, клетчатка. Или они должны обладать функциональными свойствами, помимо наличия нутриентов (как в случае с агар-агаром). 2. Они должны содержать мало добавленного сахара, а в идеале – без него. 3. Они должны быть по-настоящему сладкими – или хотя бы просто вкусными. Об этом рассказала в своем блоге о здоровом питании в Instagram нутрициолог Анна Макарова. Она назвала топ-5 сладостей, которыми лучше всего заменять сахар.

Сладость №1. Фрукты и сухофрукты Если для вас фрукт может заменить формальную сладость, в первую очередь, выбирайте именно его. Это источники витамина С, А, фолата (витамин В9), а также калия, клетчатки, антиоксидантов и, конечно же, воды! Сухофрукты намного калорийнее, чем свежие фрукты. При этом они являются замечательным источником клетчатки и калия. Фрукты (фото: pexels.com) Сладость №2 – пастила без добавленного сахара Я бы не сравнивала пастилу с фруктами. Когда фрукты перетираются в однородную массу, разрушаются их растительные клеточные стенки. Это приводит к снижению количества клетчатки. А еще из-за воздействия температур фрукты из состава пастилы теряют термочувствительные витамины, например, витамин С и фолат. Однако часть питательных веществ все-таки остается, что делает пастилу неплохим вариантом для сладости. Сладость №3 – зефир на пектине или агар-агаре Агар – это смесь полисахаридов ("сложных" углеводов), которая способствует поддержанию чувства сытости. А еще он способствует нормализации работы кишечника и стимулирует его к выведению содержимого. Пектин – это разновидность клетчатки. Фактически большая часть потребляемой нами клетчатки – именно пектины. Они "связывают" желчные кислоты и тяжелые металлы, а также работают как пища для кишечной микрофлоры. А еще могут положительно влиять на уровень холестерина. Чем заменить десерты (фото: pexels.com) Сладость №4 – йогурт с добавками Не вижу проблем, чтобы периодически покупать такой йогурт. Да, мы получим добавленный сахар, но вместе с этим и нутриенты из молочной группы: белок, кальций, витамин В12, фосфор. Дополнительный бонус – пробиотики. Сладость №5 – арахисовая паста без соли и прочих добавок Всего в 1 ч. л. арахисовой пасты есть заметное количество ниацина, фолата, витамина Е, фосфора, а также 3,5 г белка и почти 1 г клетчатки.