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Топ-5 простых и полезных десертов: нутрициолог рассказала, чем заменить сахар

Новина українською →
Понедельник 24 января 2022 20:07
Топ-5 простых и полезных десертов: нутрициолог рассказала, чем заменить сахар Нутрициолог Анна Макарова (фото: instagram.com/annamakarova25)
Автор: Татьяна Турчаникова

Все наслышаны о вреде рафинированного сахара, но не все знают, чем его заменить в рационе – многие не представляют свою жизнь без сладостей!

Специалисты по здоровому питанию советуют не выбрасывать сладкое из списка продуктов, а заменить его на самые полезные варианты.

В идеале, полезные сладости должны отвечать таким трем критериям.

1. В них должны содержаться питательные вещества: витамины, минералы, клетчатка. Или они должны обладать функциональными свойствами, помимо наличия нутриентов (как в случае с агар-агаром).

2. Они должны содержать мало добавленного сахара, а в идеале – без него.

3. Они должны быть по-настоящему сладкими – или хотя бы просто вкусными.

Об этом рассказала в своем блоге о здоровом питании в Instagram нутрициолог Анна Макарова.

Она назвала топ-5 сладостей, которыми лучше всего заменять сахар.

  • Сладость №1. Фрукты и сухофрукты

Если для вас фрукт может заменить формальную сладость, в первую очередь, выбирайте именно его. Это источники витамина С, А, фолата (витамин В9), а также калия, клетчатки, антиоксидантов и, конечно же, воды!

Сухофрукты намного калорийнее, чем свежие фрукты. При этом они являются замечательным источником клетчатки и калия.

Топ-5 простых и полезных десертов: нутрициолог рассказала, чем заменить сахарФрукты (фото: pexels.com)

  • Сладость №2 – пастила без добавленного сахара

Я бы не сравнивала пастилу с фруктами. Когда фрукты перетираются в однородную массу, разрушаются их растительные клеточные стенки. Это приводит к снижению количества клетчатки. А еще из-за воздействия температур фрукты из состава пастилы теряют термочувствительные витамины, например, витамин С и фолат.

Однако часть питательных веществ все-таки остается, что делает пастилу неплохим вариантом для сладости.

  • Сладость №3 – зефир на пектине или агар-агаре

Агар – это смесь полисахаридов ("сложных" углеводов), которая способствует поддержанию чувства сытости. А еще он способствует нормализации работы кишечника и стимулирует его к выведению содержимого.

Пектин – это разновидность клетчатки. Фактически большая часть потребляемой нами клетчатки – именно пектины. Они "связывают" желчные кислоты и тяжелые металлы, а также работают как пища для кишечной микрофлоры. А еще могут положительно влиять на уровень холестерина.

Топ-5 простых и полезных десертов: нутрициолог рассказала, чем заменить сахарЧем заменить десерты (фото: pexels.com)

  • Сладость №4 – йогурт с добавками

Не вижу проблем, чтобы периодически покупать такой йогурт. Да, мы получим добавленный сахар, но вместе с этим и нутриенты из молочной группы: белок, кальций, витамин В12, фосфор.

Дополнительный бонус – пробиотики.

  • Сладость №5 – арахисовая паста без соли и прочих добавок

Всего в 1 ч. л. арахисовой пасты есть заметное количество ниацина, фолата, витамина Е, фосфора, а также 3,5 г белка и почти 1 г клетчатки.

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