Топ-5 простих та корисних десертів: нутриціолог розповіла, чим замінити цукор

Всі чули про шкоду рафінованого цукру, але не всі знають, чим його замінити в раціоні – багато хто не уявляє своє життя без солодощів! Фахівці зі здорового харчування радять не викидати солодке зі списку продуктів, а замінити його на найкорисніші варіанти.

В ідеалі, корисні солодощі повинні відповідати таким трьом критеріям. 1. У них повинні міститися поживні речовини: вітаміни, мінерали, клітковина. Або вони повинні володіти функціональними властивостями, крім наявності нутрієнтів (як у випадку з агар-агаром). 2. Вони повинні містити мало доданого цукру, а в ідеалі – без нього. 3. Вони повинні бути по-справжньому солодкими – або хоча б просто смачними. Про це розповіла у своєму блозі про здорове харчування в Instagram нутриціолог Анна Макарова. Вона назвала топ-5 солодощів, якими найкраще замінювати цукор.

Солодкість №1. Фрукти і сухофрукти Якщо для вас фрукт може замінити формальну солодкість, в першу чергу, вибирайте саме його. Це джерела вітаміну С, а, фолату (вітамін В9), а також калію, клітковини, антиоксидантів і, звичайно ж, води! Сухофрукти набагато калорійніші, ніж свіжі фрукти. При цьому вони є чудовим джерелом клітковини і калію. Фрукт (фото: pexels.com) Солодкість №2 – пастила без доданого цукру Я б не порівнювала пастилу з фруктами. Коли фрукти перетираються в однорідну масу, руйнуються їх рослинні клітинні стінки. Це призводить до зниження кількості клітковини. А ще через вплив температур, фрукти зі складу пастили втрачають термочутливі вітаміни, наприклад, вітамін С і фолат. Однак частина поживних речовин все одно залишається, що робить пастилу непоганим варіантом для солодощів. Солодкість №3 – зефір на пектині або агар-агарі Агар-агар – це суміш полісахаридів ("складних" вуглеводів), яка сприяє підтримці почуття ситості. А ще він сприяє нормалізації роботи кишечника і стимулює його до виведення вмісту. Пектин – це різновид клітковини. Фактично, велика частина споживаної нами клітковини – саме пектини. Вони "пов'язують" жовчні кислоти і важкі метали, а також працюють як їжа для кишкової мікрофлори. А ще можуть позитивно впливати на рівень холестерину. Чим замінити десерти (фото: pexels.com) Солодкість № 4 – йогурт з добавками Не бачу проблем, щоб періодично купувати такий йогурт. Так, ми отримаємо доданий цукор, але разом з цим і нутрієнти з молочної групи: білок, кальцій, вітамін В12, фосфор. Додатковий бонус – пробіотики. Солодкість № 5 – арахісова паста без солі та інших добавок Всього в 1 ч. л. арахісової пасти є помітна кількість ніацину, фолату, вітаміну Е, фосфору, а також 3,5 г білка і майже 1 г клітковини.