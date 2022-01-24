Топ-5 простих та корисних десертів: нутриціолог розповіла, чим замінити цукор
Всі чули про шкоду рафінованого цукру, але не всі знають, чим його замінити в раціоні – багато хто не уявляє своє життя без солодощів!
Фахівці зі здорового харчування радять не викидати солодке зі списку продуктів, а замінити його на найкорисніші варіанти.
В ідеалі, корисні солодощі повинні відповідати таким трьом критеріям.
1. У них повинні міститися поживні речовини: вітаміни, мінерали, клітковина. Або вони повинні володіти функціональними властивостями, крім наявності нутрієнтів (як у випадку з агар-агаром).
2. Вони повинні містити мало доданого цукру, а в ідеалі – без нього.
3. Вони повинні бути по-справжньому солодкими – або хоча б просто смачними.
Про це розповіла у своєму блозі про здорове харчування в Instagram нутриціолог Анна Макарова.
Вона назвала топ-5 солодощів, якими найкраще замінювати цукор.
- Солодкість №1. Фрукти і сухофрукти
Якщо для вас фрукт може замінити формальну солодкість, в першу чергу, вибирайте саме його. Це джерела вітаміну С, а, фолату (вітамін В9), а також калію, клітковини, антиоксидантів і, звичайно ж, води!
Сухофрукти набагато калорійніші, ніж свіжі фрукти. При цьому вони є чудовим джерелом клітковини і калію.
Фрукт (фото: pexels.com)
- Солодкість №2 – пастила без доданого цукру
Я б не порівнювала пастилу з фруктами. Коли фрукти перетираються в однорідну масу, руйнуються їх рослинні клітинні стінки. Це призводить до зниження кількості клітковини. А ще через вплив температур, фрукти зі складу пастили втрачають термочутливі вітаміни, наприклад, вітамін С і фолат.
Однак частина поживних речовин все одно залишається, що робить пастилу непоганим варіантом для солодощів.
- Солодкість №3 – зефір на пектині або агар-агарі
Агар-агар – це суміш полісахаридів ("складних" вуглеводів), яка сприяє підтримці почуття ситості. А ще він сприяє нормалізації роботи кишечника і стимулює його до виведення вмісту.
Пектин – це різновид клітковини. Фактично, велика частина споживаної нами клітковини – саме пектини. Вони "пов'язують" жовчні кислоти і важкі метали, а також працюють як їжа для кишкової мікрофлори. А ще можуть позитивно впливати на рівень холестерину.
Чим замінити десерти (фото: pexels.com)
- Солодкість № 4 – йогурт з добавками
Не бачу проблем, щоб періодично купувати такий йогурт. Так, ми отримаємо доданий цукор, але разом з цим і нутрієнти з молочної групи: білок, кальцій, вітамін В12, фосфор.
Додатковий бонус – пробіотики.
- Солодкість № 5 – арахісова паста без солі та інших добавок
Всього в 1 ч. л. арахісової пасти є помітна кількість ніацину, фолату, вітаміну Е, фосфору, а також 3,5 г білка і майже 1 г клітковини.
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