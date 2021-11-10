UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Топ-6: нутрициолог назвала незаменимые средства для крепкого иммунитета

Автор: Татьяна Турчаникова

Чтобы укрепить иммунитет осенью и зимой, нужно добавить в свой ежедневный рацион натуральные здоровые продукты.

Нутрициолог Вероника Хуснутдинова назвала свой фуд-топ, который она советует использовать в холода.

Иммунитет: многое зависит от рациона (фото: pexels)

Топ-6 продуктов, которые помогут укрепить иммунитет зимой

  • Масло черного тмина. "Лекарство от всех болезней, кроме смерти". Признано эффективным средством против коронавируса.
  • Лецитин подсолнечника. Самое главное средство для восстановления и поддержки печени.
  • Масло гхи. Необходимо для качественной работы всех систем организма, в зимний период - идеальный источник жиров. Жиры - это гармоничная женская гормональная система и наша крепкая нервная система.
  • Тыквенное масло из штирийской тыквы. Используется для налаживания желчеоттока. Помогает при аллергиях, дерматитах, простатите, заболеваниях легких; для роста волос. И вообще - оно очень вкусное.
  • Жир печени трески. Источник Омега-3, натурального витамина D и А.
  • Соль эпсома. Насыщает организм незаменимым магнием и серой, выводит токсины.

Раньше нутрициолог рассказала, как помочь сухой коже осенью.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питаниеЗдоровая еда