Топ-6 продуктов, которые никогда не купит диетолог

Прежде чем пойти в магазин, сделайте 2 вещи:
1. Перекусите
2. Составьте список
Так вам точно не захочется скупить все полки.
Диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала в Instagram, какие продукты никогда бы не купил в магазине диетолог - и вам не стоит.
"Когда я составляю список покупок, то я никогда не включаю в него следующее и вам не советую", - отметила эксперт.
1. Белый хлеб.
Я всегда отдаю предпочтение цельнозерновому или ржаном хлебу. Он отлично подходит для ЖКТ (за исключением тех у кого дивертикулез).
Иллюстративное фото (pexels.com)
2. Йогурты с добавками.
В молочном отделе я возьму греческий йогурт, а дома добавлю в него ягоды или свое варенье без сахара (делается за 15 минут).
3. Любые соусы и заправки.
Я врач-кулинар и знаю множество рецептов соусов, которые можно приготовить дома и не навредить здоровью и фигуре.
4. Промышленные сладости.
Вместо них можно брать сухофрукты, темный шоколад или бананы в какао (это моя новая замена шоколаду!), пастилу.
Иллюстративное фото (pexels.com)
5. Мясные полуфабрикаты и колбасы
Лучше взять фарш, а еще лучше мясо и сделать заготовки самостоятельно, ведь вы никогда не узнаете, какого качества мясо было использовано на производстве.
6. Готовая кулинария.
Это вообще опасно. Чаще всего в торговых точках не соблюдаются нормы приготовления, фасовки и хранения. Ко мне часто обращаются пациенты с отравлениями после готовой покупной продукции.
Вообще, то, что можно легко приготовить самостоятельно - лучше приготовить. Старайтесь избегать промышленных продуктов.
Напомним, ранее нутрициолог рассказала, сколько овощей можно есть при похудении.