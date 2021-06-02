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Топ-6 продуктов, которые никогда не купит диетолог

Автор: Марина Настевич

Прежде чем пойти в магазин, сделайте 2 вещи:
1. Перекусите
2. Составьте список
Так вам точно не захочется скупить все полки.

Диетолог-гастроэнтеролог Нурия Дианова рассказала в Instagram, какие продукты никогда бы не купил в магазине диетолог - и вам не стоит.

"Когда я составляю список покупок, то я никогда не включаю в него следующее и вам не советую", - отметила эксперт.

1. Белый хлеб.

Я всегда отдаю предпочтение цельнозерновому или ржаном хлебу. Он отлично подходит для ЖКТ (за исключением тех у кого дивертикулез).



Иллюстративное фото (pexels.com)

2. Йогурты с добавками.

В молочном отделе я возьму греческий йогурт, а дома добавлю в него ягоды или свое варенье без сахара (делается за 15 минут).

3. Любые соусы и заправки.

Я врач-кулинар и знаю множество рецептов соусов, которые можно приготовить дома и не навредить здоровью и фигуре.

4. Промышленные сладости.

Вместо них можно брать сухофрукты, темный шоколад или бананы в какао (это моя новая замена шоколаду!), пастилу.



Иллюстративное фото (pexels.com)

5. Мясные полуфабрикаты и колбасы

Лучше взять фарш, а еще лучше мясо и сделать заготовки самостоятельно, ведь вы никогда не узнаете, какого качества мясо было использовано на производстве.

6. Готовая кулинария.

Это вообще опасно. Чаще всего в торговых точках не соблюдаются нормы приготовления, фасовки и хранения. Ко мне часто обращаются пациенты с отравлениями после готовой покупной продукции.

Вообще, то, что можно легко приготовить самостоятельно - лучше приготовить. Старайтесь избегать промышленных продуктов.

Напомним, ранее нутрициолог рассказала, сколько овощей можно есть при похудении.

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