Топ-6 продуктов, которые вызывают отеки

Какие продукты вызывают отеки:

1. Соль

Соль добавляют практически во все продукты, как консервант или усилитель вкуса. Речь идет не только про фастфуд. Соль содержится в таких продуктах, как сыр, хлеб, кукурузные хлопья, замороженные овощные смеси и т.п.



Мы едим слишком много соли, поэтому читайте этикетки и старайтесь добавлять ее поменьше.



2. Молочные продукты

У большинства взрослых людей молочные продукты не усваиваются, вызывая аллергию или индивидуальную непереносимость. Обычное молоко лучше заменить на растительное.



3. Сахар

Сладости — наша слабость, но в них содержится очень много белого сахара.



Замените вредные покупные сладости полезными альтернативами. Только обязательно читайте состав! Не всегда надпись "без сахара" на упаковке соответствует действительности.





Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Хлеб

Благодаря клейковине, хлебобулочные и макаронные изделия могут быть одной из главных причин отечности. Попробуйте на пару недель отказаться от употребления пшеничных продуктов, чтобы понять, в этом ли проблема. А лучше замените хлеб на полезные хлебцы.



5. Помидоры и баклажаны

Кто бы мог подумать! Но помидоры содержат много соланина, вызывающего воспаления и отеки. Схожими свойствами обладают баклажаны.





Иллюстративное фото (pexels.com)

6. Алкоголь

От него вообще мало пользы, но помимо прочего, он еще и задерживает жидкость в организме. Если вы все же употребляете алкоголь, то не забывайте пить воду. Количество воды должно быть пропорционально выпитому алкоголю.