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Топ-6 продуктів, які викликають набряки

Автор: Марина Настевич

Набряки переслідують багатьох щодня. Якщо вам ця проблема не знайома, ви щасливиця! Так яких же продуктів потрібно уникати, щоб вранці завжди виглядати свіжою і відпочилою?

Про це розповіла дієтолог-Нутриціолог Міла Микитюк на своїй сторінці в Instagram.

Які продукти викликають набряки:

1. Сіль

Сіль додають практично в усі продукти, як консервант або підсилювач смаку. Мова йде не тільки про фастфуд. Сіль міститься в таких продуктах, як сир, хліб, кукурудзяні пластівці, заморожені овочеві суміші і т. п.

Ми їмо занадто багато солі, тому читайте етикетки і намагайтеся додавати її поменше.

2. Молочні продукти

У більшості дорослих людей молочні продукти не засвоюються, викликаючи алергію або індивідуальну непереносимість. Звичайне молоко краще замінити на рослинне.

3. Цукор

Солодощі - наша слабкість, але в них міститься дуже багато білого цукру.

Замініть шкідливі покупні солодощі корисними альтернативами. Тільки обов'язково читайте склад! Не завжди напис "без цукру" на упаковці відповідає дійсності.



Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Хліб

Завдяки клейковині, хлібобулочні та макаронні вироби можуть бути однією з головних причин набряклості. Спробуйте на пару тижнів відмовитися від вживання пшеничних продуктів, щоб зрозуміти, в цьому проблема. А краще замініть хліб на корисні хлібці.

5. Помідори і баклажани

Хто б міг подумати! Але помідори містять багато соланіну, що викликає запалення і набряки. Схожими властивостями володіють баклажани.



Ілюстративне фото (pexels.com)

6. Алкоголь

Від нього взагалі мало користі, але крім іншого, він ще й затримує рідину в організмі. Якщо ви все ж вживаєте алкоголь, то не забувайте пити воду. Кількість води має бути пропорційно випитого алкоголю.

Раніше нутриціолог назвала 6 способів, які допоможуть зменшити апетит і схуднути.

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