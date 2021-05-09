Топ-7 способов есть больше овощей

Овощи могут надоесть всем, ведь обычные варианты приготовления выглядят так:
— нарезка овощная
— овощной салат
— овощи гриль
— овощи на пару
— рагу овощное
При этом часто новичкам в ПП и людям, которые не привыкли есть много овощей, надоедает овощное однообразие, а овощи необходимы при здоровом питании и похудении.
Нутрициолог Ольга Усенко подготовила в своем Instagram еще варианты, как можно внедрить в свою жизнь овощи и это будет максимально удобно и органично.
1. Овощные супы — отличный вариант для холодного времени года, хотя и для лета есть один прекрасный вариант — холодный борщ. В этом борще можно заменить картофель на большее количество бобовых и положить туда много свеклы, а можно и с картофелем оставить. А для холодного времени года супер будет минестроне и овощные супы пюре с правильным составом.
2. Омлеты с овощами — это мое любимое и всегда можно добавлять разные варианты овощей.
3. Можно делать мясные котлетки с овощами, при приготовлении в фарш добавлять много овощей.
Иллюстративное фото (pexels.com)
4. Можно делать запеканки с овощами, сыром, мясом.
5. Можно добавлять овощи/зелень в соусы и в гуакамоле — это будет и вкусно и полезно.
6. Фаршированный болгарский перец — это удобно, быстро и можно сделать на любой вкус.
Иллюстративное фото (pexels.com)
7. Лазанья из кабачков — это тоже очень вкусно и если ты любишь готовить, то это будет отличное блюдо для ужина.
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