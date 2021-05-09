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Топ-7 способов есть больше овощей

Автор: Марина Настевич

Овощи могут надоесть всем, ведь обычные варианты приготовления выглядят так:
— нарезка овощная
— овощной салат
— овощи гриль
— овощи на пару
— рагу овощное

При этом часто новичкам в ПП и людям, которые не привыкли есть много овощей, надоедает овощное однообразие, а овощи необходимы при здоровом питании и похудении.

Нутрициолог Ольга Усенко подготовила в своем Instagram еще варианты, как можно внедрить в свою жизнь овощи и это будет максимально удобно и органично.

Как начать есть больше овощей:

1. Овощные супы — отличный вариант для холодного времени года, хотя и для лета есть один прекрасный вариант — холодный борщ. В этом борще можно заменить картофель на большее количество бобовых и положить туда много свеклы, а можно и с картофелем оставить. А для холодного времени года супер будет минестроне и овощные супы пюре с правильным составом.

2. Омлеты с овощами — это мое любимое и всегда можно добавлять разные варианты овощей.

3. Можно делать мясные котлетки с овощами, при приготовлении в фарш добавлять много овощей.

Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Можно делать запеканки с овощами, сыром, мясом.

5. Можно добавлять овощи/зелень в соусы и в гуакамоле — это будет и вкусно и полезно.

6. Фаршированный болгарский перец — это удобно, быстро и можно сделать на любой вкус.

Иллюстративное фото (pexels.com)

7. Лазанья из кабачков — это тоже очень вкусно и если ты любишь готовить, то это будет отличное блюдо для ужина.

Мы также сообщали, что диетолог рассказала, кому нельзя есть шашлык.

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