Топ-7 способов есть больше овощей

Как начать есть больше овощей:

1. Овощные супы — отличный вариант для холодного времени года, хотя и для лета есть один прекрасный вариант — холодный борщ. В этом борще можно заменить картофель на большее количество бобовых и положить туда много свеклы, а можно и с картофелем оставить. А для холодного времени года супер будет минестроне и овощные супы пюре с правильным составом.

2. Омлеты с овощами — это мое любимое и всегда можно добавлять разные варианты овощей.

3. Можно делать мясные котлетки с овощами, при приготовлении в фарш добавлять много овощей.

Иллюстративное фото (pexels.com)

4. Можно делать запеканки с овощами, сыром, мясом.

5. Можно добавлять овощи/зелень в соусы и в гуакамоле — это будет и вкусно и полезно.

6. Фаршированный болгарский перец — это удобно, быстро и можно сделать на любой вкус.

Иллюстративное фото (pexels.com)

7. Лазанья из кабачков — это тоже очень вкусно и если ты любишь готовить, то это будет отличное блюдо для ужина.