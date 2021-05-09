Топ-7 способів їсти більше овочів

Як почати їсти більше овочів:

1. Овочеві супи - відмінний варіант для холодної пори року, хоча і для літа є один прекрасний варіант — холодний борщ. У цьому борщі можна замінити картоплю на більшу кількість бобових і покласти туди багато буряка, а можна і з картоплею залишити. А для холодної пори року супер буде мінестроне і овочеві супи пюре з правильним складом.

2. Омлети з овочами - це моє улюблене і завжди можна додавати різні варіанти овочів.

3. Можна робити м'ясні котлетки з овочами, при приготуванні в фарш додавати багато овочів.

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Можна робити запіканки з овочами, сиром, м'ясом.

5. Можна додавати овочі/зелень в соуси і в гуакамолі - це буде і смачно і корисно.

6. Фарширований болгарський перець - це зручно, швидко і можна зробити на будь-який смак.

Ілюстративне фото (pexels.com)

7. Лазанья з кабачків - це теж дуже смачно і якщо ти любиш готувати, то це буде відмінне блюдо для вечері.