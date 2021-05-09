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Топ-7 способів їсти більше овочів

Автор: Марина Настевич

Овочі можуть набриднути всім, адже звичайні варіанти приготування виглядають так:
- нарізка овочева
- овочевий салат
- овочі гриль
- овочі на пару
- рагу овочеве

При цьому часто новачкам в ПП і людям, які не звикли їсти багато овочів, набридає овочеве одноманітність, а овочі необхідні при здоровому харчуванні і схудненні.

Нутриціолог Ольга Усенко підготувала у своєму Instagram ще варіанти, як можна впровадити в своє життя овочі і це буде максимально зручно і органічно.

Як почати їсти більше овочів:

1. Овочеві супи - відмінний варіант для холодної пори року, хоча і для літа є один прекрасний варіант — холодний борщ. У цьому борщі можна замінити картоплю на більшу кількість бобових і покласти туди багато буряка, а можна і з картоплею залишити. А для холодної пори року супер буде мінестроне і овочеві супи пюре з правильним складом.

2. Омлети з овочами - це моє улюблене і завжди можна додавати різні варіанти овочів.

3. Можна робити м'ясні котлетки з овочами, при приготуванні в фарш додавати багато овочів.

Ілюстративне фото (pexels.com)

4. Можна робити запіканки з овочами, сиром, м'ясом.

5. Можна додавати овочі/зелень в соуси і в гуакамолі - це буде і смачно і корисно.

6. Фарширований болгарський перець - це зручно, швидко і можна зробити на будь-який смак.

Ілюстративне фото (pexels.com)

7. Лазанья з кабачків - це теж дуже смачно і якщо ти любиш готувати, то це буде відмінне блюдо для вечері.

Ми також повідомляли, що дієтолог розповіла, кому не можна їсти шашлик.

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