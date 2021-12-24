Эти 9 продуктов помогут оздоровить желудок: диетолог дала список

Как помочь желудку (фото: pexels.com)

От здоровья желудка зависит не только комфорт после еды, но и усвояемость витаминов группы В, а также нормальная работа кишечника, а соответственно – микрофлора, иммунитет и т.д.⠀

Будучи 10 лет врачом-натуропатом, Анна убедилась в правильности выбора в пользу природных "лекарей" – трав, бальзамов, экстрактов, смол, масел, пряностей, эфиров и т.д.

"Никакие БАДы не приведу к желаемому результату, а только работа над собой, изучение и практика натуральной медицины способно расставить все точки над "i", – уверена диетолог.

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