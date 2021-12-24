UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Эти 9 продуктов помогут оздоровить желудок: диетолог дала список

Автор: Татьяна Турчаникова

Повышенная кислотность, пониженная кислотной, гастрит, эррозийные, воспалительные процессы…

Это только верхушка айсберга в заболевании желудка, которые "успешно" не поддаются лечению, ведь большинство гастроэнтерологов дружно предлагают терапию антибиотиками, затем терапию лекарством, которое хоть как-то поможет защитить желудок от этих антибиотиков, а напоследок – множество БАДов и рекомендацию есть овсянку утром в обед и вечером.

Нутрициолог Анна Гоголева в своем Instagram рассказала, что гастрит и язву лечить невозможно, возможно восстановить кислотность желудка, отрегулировать желчеотток, нормализовать выработку желудочного секрета, улучшить скорость пищеварения.

И только тогда желудок полностью восстановит свои функции и клеточные структуры. Другими словами, станет здоровым.

Как помочь желудку (фото: pexels.com)

От здоровья желудка зависит не только комфорт после еды, но и усвояемость витаминов группы В, а также нормальная работа кишечника, а соответственно – микрофлора, иммунитет и т.д.⠀

Будучи 10 лет врачом-натуропатом, Анна убедилась в правильности выбора в пользу природных "лекарей" – трав, бальзамов, экстрактов, смол, масел, пряностей, эфиров и т.д.

"Никакие БАДы не приведу к желаемому результату, а только работа над собой, изучение и практика натуральной медицины способно расставить все точки над "i", – уверена диетолог.

Топ-9 полезных продуктов для оздоровления желудка

  • Кумин.
  • Кора крушины.
  • Чабрец.
  • Смола кедрового дерева.
  • Имбирь.
  • Пихтовое масло.
  • Натуральные растительные масла: миндальное, кунжутное, льняное.
  • Мед.
  • Шпинат.

Раньше диетолог посоветовала, что станет лучшим подарком для мужчины на Новый год.

Читайте LITE в Google News
Здоровое питаниеЗдоровая еда