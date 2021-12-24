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Ці 9 продуктів допоможуть оздоровити шлунок: дієтолог дала перелік

Автор: Тетяна Турчанікова

Підвищена кислотність, гастрит, ерозійні, запальні процеси. Це тільки верхівка айсберга в захворюванні шлунка, які "успішно" не піддаються лікуванню, адже більшість гастроентерологів дружно пропонують терапію антибіотиками, потім терапію ліками, які хоч якось допоможуть захистити шлунок від цих антибіотиків, а наостанок – безліч БАДів і рекомендації їсти вівсянку в обід та ввечері.

Нутриціолог Ганна Гоголєва у своєму Instagram розповіла, що гастрит та виразку лікувати неможливо, можливо відновити кислотність шлунка, відрегулювати жовчовідтік, нормалізувати вироблення шлункового секрету, покращити швидкість травлення.

І лише тоді шлунок повністю відновить свої функції та клітинні структури. Іншими словами, стане здоровим.

Як допомогти шлунку (фото: pexels.com)

Від здоров'я шлунка залежить не тільки комфорт після їжі, але й засвоюваність вітамінів групи В, а також нормальна робота кишечника, а, відповідно, мікрофлора, імунітет і т. д.

Будучи 10 років лікарем-натуропатом, Ганна переконалася у правильності вибору на користь природних "лікарів" – трав, бальзамів, екстрактів, смол, олій, прянощів, ефірів тощо.

"Жодні БАДи не приведу до бажаного результату, а лише робота над собою, вивчення та практика натуральної медицини здатнф розставити всі крапки над "i", – упевнена дієтолог.

Топ-9 корисних продуктів для оздоровлення шлунка

  • Кумін.
  • Кора крушини.
  • Чабрець.
  • Смола кедрового дерева.
  • Імбир.
  • Ялицеве ​​масло.
  • Натуральні рослинні олії: мигдальна, кунжутна, лляна.
  • Мед.
  • Шпинат.

Раніше дієтолог порадила, що стане найкращим подарунком для чоловіка на Новий рік.

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