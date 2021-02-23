Торт утром и никакой овсянки: диетолог развенчала главные мифы о завтраке
Завтрак. Именно он задает тон всему дню! И поэтому вокруг него столько мифов. Диетолог Альбина Комиссарова взялась развенчать основные заблуждения о первом за день приеме пищи.
На странице в Instagram она рассказала, каким должен быть полезный завтрак.
Нужен ли вообще завтрак? Да! Это основной прием пищи. Исследования показывают, что люди, которые игнорируют завтрак имеют проблемы с весом, так как больше переедают в течение дня.
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Но если вы уже 5/10/20 лет подряд не ели с утра и чувствуете себя комфортно, то заставлять себя не нужно, стакана тёплой воды или натурального йогурта достаточно, чтобы проснуться, а вот насиловать свой организм - неправильно.
Какой должен быть завтрак?
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Идеально: содержит долгие углеводы, белки, жиры.
- если съев кашу с утра, через полчаса/час вы чувствуете себя голодной - то лучше завтракать преимущественно белковой пищей с утра: яйца, курица; творог.
- если вы наедаетесь кашей, то основой завтрака должны быть крупы, хлеб, мюсли.
- и, конечно, овощи, фрукты, ягоды
- отлично подойдет метод тарелки
Можно ли завтракать тортом?
- Быстрые углеводы дают резкий всплеск инсулина и такой же быстрый спад. Вам, скорее всего, вскоро опять захочется есть и выбудете переедать в течение дня
- Фрукты и мед в небольших количествах допустимы вместе со сложными углеводами (каша, мюсли, хлеб)
- Лучше оставить сладкое на другой прием пищи
Иллюстративное фото (instagram.com/doctor_komissarova)
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