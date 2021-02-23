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Торт утром и никакой овсянки: диетолог развенчала главные мифы о завтраке

Новина українською → Вторник 23 февраля 2021 08:37
Торт утром и никакой овсянки: диетолог развенчала главные мифы о завтраке Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Завтрак. Именно он задает тон всему дню! И поэтому вокруг него столько мифов. Диетолог Альбина Комиссарова взялась развенчать основные заблуждения о первом за день приеме пищи.

На странице в Instagram она рассказала, каким должен быть полезный завтрак.

Нужен ли вообще завтрак? Да! Это основной прием пищи. Исследования показывают, что люди, которые игнорируют завтрак имеют проблемы с весом, так как больше переедают в течение дня.

Но если вы уже 5/10/20 лет подряд не ели с утра и чувствуете себя комфортно, то заставлять себя не нужно, стакана тёплой воды или натурального йогурта достаточно, чтобы проснуться, а вот насиловать свой организм - неправильно.

Какой должен быть завтрак?

Торт утром и никакой овсянки: диетолог развенчала главные мифы о завтраке

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Идеально: содержит долгие углеводы, белки, жиры.

  • если съев кашу с утра, через полчаса/час вы чувствуете себя голодной - то лучше завтракать преимущественно белковой пищей с утра: яйца, курица; творог.
  • если вы наедаетесь кашей, то основой завтрака должны быть крупы, хлеб, мюсли.
  • и, конечно, овощи, фрукты, ягоды
  • отлично подойдет метод тарелки

Можно ли завтракать тортом?

  • Быстрые углеводы дают резкий всплеск инсулина и такой же быстрый спад. Вам, скорее всего, вскоро опять захочется есть и выбудете переедать в течение дня
  • Фрукты и мед в небольших количествах допустимы вместе со сложными углеводами (каша, мюсли, хлеб)
  • Лучше оставить сладкое на другой прием пищи

Торт утром и никакой овсянки: диетолог развенчала главные мифы о завтраке

Торт утром и никакой овсянки: диетолог развенчала главные мифы о завтраке

Иллюстративное фото (instagram.com/doctor_komissarova)

Напомним, что ранее диетолог Татьяна Дик рассказала, как избежать стресса во время похудения.

К слову, диетолог Светлана Никитчук раскрыла правду о полезном лицитине.

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