Торт вранці і ніякої вівсянки: дієтолог розвінчала головні міфи про сніданок
Сніданок. Саме він задає тон всьому дню! І тому навколо нього стільки міфів. Дієтолог Альбіна Комісарова взялася розвінчати основні помилки про перший за день прийом їжі.
На сторінці в Instagram вона розповіла, яким повинен бути корисний сніданок.
Чи потрібен взагалі сніданок? Так! Це основний прийом їжі. Дослідження показують, що люди, які ігнорують сніданок мають проблеми з вагою, так як більше переїдають протягом дня.
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Але якщо ви вже 5/10/20 років поспіль не їли з ранку і відчуваєте себе комфортно, змушувати себе не потрібно, склянки теплої води або натурального йогурту достатньо, щоб прокинутися, а ось гвалтувати свій організм - неправильно.
Який повинен бути сніданок?
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Ідеально: містить довгі вуглеводи, білки, жири.
- якщо з'ївши кашу з ранку, за півгодини/годину ви відчуваєте себе голодною - то краще снідати переважно білкової їжею з ранку: яйця, курка; сир.
- якщо ви наїдаєтеся кашею, то основою сніданку повинні бути крупи, хліб, мюслі.
- і, звичайно, овочі, фрукти, ягоди
- відмінно підійде метод тарілки
Чи можна снідати тортом?
- Швидкі вуглеводи дають різкий сплеск інсуліну і такий же швидкий спад. Вам, швидше за все, скоро знову захочеться їсти і вибудете переїдати протягом дня
- Фрукти і мед в невеликих кількостях допустимі разом зі складними вуглеводами (каша, мюслі, хліб)
- Краще залишити солодке на інший прийом їжі
Ілюстративне фото (instagram.com/doctor_komissarova)
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