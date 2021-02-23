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Торт вранці і ніякої вівсянки: дієтолог розвінчала головні міфи про сніданок

Новость на русском → Вівторок 23 лютого 2021 08:37
Торт вранці і ніякої вівсянки: дієтолог розвінчала головні міфи про сніданок Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Автор: Lite

Сніданок. Саме він задає тон всьому дню! І тому навколо нього стільки міфів. Дієтолог Альбіна Комісарова взялася розвінчати основні помилки про перший за день прийом їжі.

На сторінці в Instagram вона розповіла, яким повинен бути корисний сніданок.

Чи потрібен взагалі сніданок? Так! Це основний прийом їжі. Дослідження показують, що люди, які ігнорують сніданок мають проблеми з вагою, так як більше переїдають протягом дня.

Але якщо ви вже 5/10/20 років поспіль не їли з ранку і відчуваєте себе комфортно, змушувати себе не потрібно, склянки теплої води або натурального йогурту достатньо, щоб прокинутися, а ось гвалтувати свій організм - неправильно.

Який повинен бути сніданок?

Торт вранці і ніякої вівсянки: дієтолог розвінчала головні міфи про сніданок

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ідеально: містить довгі вуглеводи, білки, жири.

  • якщо з'ївши кашу з ранку, за півгодини/годину ви відчуваєте себе голодною - то краще снідати переважно білкової їжею з ранку: яйця, курка; сир.
  • якщо ви наїдаєтеся кашею, то основою сніданку повинні бути крупи, хліб, мюслі.
  • і, звичайно, овочі, фрукти, ягоди
  • відмінно підійде метод тарілки

Чи можна снідати тортом?

  • Швидкі вуглеводи дають різкий сплеск інсуліну і такий же швидкий спад. Вам, швидше за все, скоро знову захочеться їсти і вибудете переїдати протягом дня
  • Фрукти і мед в невеликих кількостях допустимі разом зі складними вуглеводами (каша, мюслі, хліб)
  • Краще залишити солодке на інший прийом їжі

Торт вранці і ніякої вівсянки: дієтолог розвінчала головні міфи про сніданок

Торт вранці і ніякої вівсянки: дієтолог розвінчала головні міфи про сніданок

Ілюстративне фото (instagram.com/doctor_komissarova)

Нагадаємо, що раніше дієтолог Тетяна Дік розповіла, як уникнути стресу під час схуднення.

До речі, дієтолог Світлана Нікітчук розкрила правду про корисний лицитин.

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