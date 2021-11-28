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Травы для очистки организма: нутрициолог рассказала, как не допустить паразитоз

Автор: RBC.UA

Как правильно хранить, мыть и готовить продукты, а также как чистить свой организм, чтобы не допустить паразитоза - вопрос, волнующий многих.

Нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram рассказала, что делать для профилактики избавлений от глистных инвазий.

Как защититься от паразитоза

  1. Вымачивайте овощи, фрукты и зелень в воде с содой, солью или уксусом, на 20-30 минут, затем промывайте;
  2. готовить правильно - лучше тушить, варить и запекать, что-то прожаривать, яйца очень термостойкие, поэтому не всегда удается полностью избавится от непрошенных гостей;
  3. заморозка больше - 40 градусов, особенно это касается шоковой заморозки, остальную яйца могут пережить;
  4. держать в норме работу своего ЖКТ (кислотность в желудке, желчеотток и качество желчи, нормальную микрофлору в кишечнике, хорошо работающую поджелудочную железу).

Яблоки тоже нужно хорошо мыть (фото: pexels.com)

Как почистить организм от паразитов: список трав

  • противопаразитарные травы: полынь, пижма, гвоздика, кора муравьиного дерева, но они работают с токсическим эффектом;
  • при употреблении трав стоит найти травы широкого спектра. Если мы будем употреблять монотраву (например, полынь), то может быть очень сильная реакция;
  • в течение приема трав хорошо принимать энтеросорбенты;
  • трио из черного ореха, гвоздики и полыни способны нарушать жизненные циклы любых паразитов;
  • анжелика (дягель) - хорошо лечит от трихоманады. Нельзя беременным женщинам и диабетикам;
  • ним - природный антибиотик;
  • эхинацея - очищает кровеносные и лимфоузлы, укрепляет иммунитет;
  • гранатовые корки убивают гельминтов при концентрации 0,01 %, рекомендуется принимать в паре с корой дуба;
  • зеленая скорлупа черного ореха. Ее сок - самый эффективный при лечении паразитов;
  • тимьян убивает паразитов, живущих в ЖКТ, стимулирует вилочковую железу;
  • масло орегано - убивает всю паразитарную среду;
  • аир изгоняет паразитов из головы, избавляет от эпилепсии, синуситов, глухоты, истерии, потери памяти;
  • алтей изгоняет от простейших до ленточных червей, активен для дыхательной, мочевыделительной, пищеварительной и нервной систем;
  • кардамон проявляет активность против глистов в пищеварительной, дыхательной и нервной системах, а также в системе кровообращения.

Не стоит заниматься самолечением, проконсулитируйтесь со своим врачом.

Раньше врач рассказала, кому особо опасно есть глютен в выпечке.

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