Травы для очистки организма: нутрициолог рассказала, как не допустить паразитоз
Автор:
RBC.UA
Как правильно хранить, мыть и готовить продукты, а также как чистить свой организм, чтобы не допустить паразитоза - вопрос, волнующий многих.
Нутрициолог Евгения Хелс в своем Instagram рассказала, что делать для профилактики избавлений от глистных инвазий.
Как защититься от паразитоза
- Вымачивайте овощи, фрукты и зелень в воде с содой, солью или уксусом, на 20-30 минут, затем промывайте;
- готовить правильно - лучше тушить, варить и запекать, что-то прожаривать, яйца очень термостойкие, поэтому не всегда удается полностью избавится от непрошенных гостей;
- заморозка больше - 40 градусов, особенно это касается шоковой заморозки, остальную яйца могут пережить;
- держать в норме работу своего ЖКТ (кислотность в желудке, желчеотток и качество желчи, нормальную микрофлору в кишечнике, хорошо работающую поджелудочную железу).
Яблоки тоже нужно хорошо мыть (фото: pexels.com)
Как почистить организм от паразитов: список трав
- противопаразитарные травы: полынь, пижма, гвоздика, кора муравьиного дерева, но они работают с токсическим эффектом;
- при употреблении трав стоит найти травы широкого спектра. Если мы будем употреблять монотраву (например, полынь), то может быть очень сильная реакция;
- в течение приема трав хорошо принимать энтеросорбенты;
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трио из черного ореха, гвоздики и полыни способны нарушать жизненные циклы любых паразитов;
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анжелика (дягель) - хорошо лечит от трихоманады. Нельзя беременным женщинам и диабетикам;
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ним - природный антибиотик;
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эхинацея - очищает кровеносные и лимфоузлы, укрепляет иммунитет;
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гранатовые корки убивают гельминтов при концентрации 0,01 %, рекомендуется принимать в паре с корой дуба;
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зеленая скорлупа черного ореха. Ее сок - самый эффективный при лечении паразитов;
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тимьян убивает паразитов, живущих в ЖКТ, стимулирует вилочковую железу;
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масло орегано - убивает всю паразитарную среду;
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аир изгоняет паразитов из головы, избавляет от эпилепсии, синуситов, глухоты, истерии, потери памяти;
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алтей изгоняет от простейших до ленточных червей, активен для дыхательной, мочевыделительной, пищеварительной и нервной систем;
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кардамон проявляет активность против глистов в пищеварительной, дыхательной и нервной системах, а также в системе кровообращения.
Не стоит заниматься самолечением, проконсулитируйтесь со своим врачом.