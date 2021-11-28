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Трави для очищення організму: нутриціолог розповіла, як не допустити паразитоз

Автор: RBC.UA

Як правильно зберігати, мити і готувати продукти, а також як чистити свій організм, щоб не допустити паразитозу - питання, що хвилює багатьох.

Нутриціолог Євгенія Хелс у своєму Instagram розповіла, що робити для профілактики позбавлень від глистових інвазій.

Як захиститися від паразитоза

  1. Вимочуйте овочі, фрукти і зелень у воді з содою, сіллю або оцтом, на 20-30 хвилин, потім промивайте;
  2. готувати правильно - краще гасити, варити і запікати, щось прожарювати, яйця дуже термостійкі, тому не завжди вдається повністю позбавиться від непрошених гостей;
  3. заморозка більше -40 градусів, особливо це стосується шокової заморозки, решту яйця можуть пережити;
  4. тримати в нормі роботу свого шлунково-кишкового тракту (кислотність в шлунку, жовчевідтік і якість жовчі, нормальну мікрофлору в кишечнику, добре працюючу підшлункову залозу).

Яблука теж потрібно добре мити (фото: pexels.com)

Як почистити організм від паразитів: список трав

  • протипаразитарні трави: полин, пижмо, гвоздика, кора мурашиного дерева, але вони працюють з токсичним ефектом;
  • при вживанні трав варто знайти трави широкого спектру. Якщо ми будемо вживати монотраву (наприклад, полин), то може бути дуже сильна реакція;
  • протягом прийому трав добре приймати ентеросорбенти;
  • тріо з чорного горіха, гвоздики і полину здатні порушувати життєві цикли будь-яких паразитів;
  • анжеліка (дягель) - добре лікує від трихоманади. Не можна вагітним жінкам і діабетикам;
  • ехінацея - очищає кровоносні і лімфовузли, зміцнює імунітет;
  • гранатові кірки вбивають гельмінтів при концентрації 0,01 %, рекомендується приймати в парі з корою дуба;
  • зелена шкаралупа чорного горіха. Її сік - найефективніший при лікуванні паразитів;
  • чебрець вбиває паразитів, що живуть у шлунково-кишковому тракті, стимулює вилочкову залозу;
  • масло орегано - вбиває всю паразитарну середу;
  • аїр виганяє паразитів з голови, позбавляє від епілепсії, синуситів, глухоти, істерії, втрати пам'яті;
  • алтея виганяє від найпростіших до стрічкових черв'яків, активний для дихальної, сечовидільної, травної та нервової систем;
  • кардамон проявляє активність проти глистів в травній, дихальній і нервовій системах, а також в системі кровообігу.

Не варто займатися самолікуванням, проконсулітуйтеся зі своїм лікарем.

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