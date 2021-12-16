ТВ-кулинар дал рецепт шоколадных пряников ко Дню святого Николая, от которых дети будут в восторге

Для того, чтобы приготовить пряники, вам понадобятся такие ингредиенты:

черного шоколада - 130 г

сливочного масла - 50 г

какао - 20 г

пшеничной муки - 120 г

разрыхлителя - пол чайной ложки

сахара - 70 г

яиц - 1 шт.

сахарная пудра для обсыпки

Также желательно отыскать несколько капель мятного экстракта.

Как готовить шоколадные пряники

Растопите шоколад и масло на водяной бане или в микроволновке.

Отдельно соедините муку, какао и разрыхлитель.

Сахар с яйцом взбейте до пышной светлой пены.

В яичную смесь влейте растопленный шоколад с маслом, добавьте мятный экстракт и перемешайте до образования однородной массы. Всыпьте мучную смесь и при помощи лопатки замесите тесто.

Готовое тесто накройте пленкой и положите на два часа в холодильник.

Из охлажденного теста сформируйте небольшие шарики, примерно по 5 см в диаметре. Обсыпьте их сахарной пудрой и положите на расстоянии 5 см друг от друга. Каждый шарик немного придавите.

Выпекайте 10-15 минут при 170 градусах.