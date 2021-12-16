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ТВ-кулинар дал рецепт шоколадных пряников ко Дню святого Николая, от которых дети будут в восторге

Автор: Юлия Бойко

Подготовьтесь к празднованию Дня святого Николая заранее. Испеките оригинальные и вкусные шоколадные пряники, которые станут отличным подарком для малышей. А еще ими можно украсить елку, чтобы потом каждый раз перед чаепитием срывать вкусную "игрушку"

Рецептом вкусняшек поделился Алекс Якутов - шеф-повар реалити "Адская кухня" на "Новом канале".

Для того, чтобы приготовить пряники, вам понадобятся такие ингредиенты:

  • черного шоколада - 130 г
  • сливочного масла - 50 г
  • какао - 20 г
  • пшеничной муки - 120 г
  • разрыхлителя - пол чайной ложки
  • сахара - 70 г
  • яиц - 1 шт.
  • сахарная пудра для обсыпки

Также желательно отыскать несколько капель мятного экстракта.

Как готовить шоколадные пряники

Растопите шоколад и масло на водяной бане или в микроволновке.

Отдельно соедините муку, какао и разрыхлитель.

Сахар с яйцом взбейте до пышной светлой пены.

В яичную смесь влейте растопленный шоколад с маслом, добавьте мятный экстракт и перемешайте до образования однородной массы. Всыпьте мучную смесь и при помощи лопатки замесите тесто.

Готовое тесто накройте пленкой и положите на два часа в холодильник.

Из охлажденного теста сформируйте небольшие шарики, примерно по 5 см в диаметре. Обсыпьте их сахарной пудрой и положите на расстоянии 5 см друг от друга. Каждый шарик немного придавите.

Выпекайте 10-15 минут при 170 градусах.

Ранее мы писали о том, что подарить детям в День святого Николая вместо сладостей и конфет.

Читайте также, почему в этот праздник подарки кладут под подушку и в носки.

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День Святого Николая